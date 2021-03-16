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Автомобили Lada подорожали второй раз с начала года

Автомобили Lada подорожали второй раз с начала года

"АвтоВАЗ" второй раз за год поднял стоимость автомобилей Lada. Согласно информации из обновленных прайс-листов, в марте цена машин в стандартной комплектации выросла в среднем на 2%.

Lada Granta — самая продаваемая модель — подорожала на 11 тысяч рублей, Vesta — на 20 тысяч. На 15 тысяч выросла стоимость Lada X-Ray и обновленных Lada Largus и Niva Travel, на 8 тысяч — Lada Niva Legend.

Предыдущее повышение цен произошло в январе, тогда они выросли на те же 2%. В 2020 году "АвтоВАЗ" увеличивал цены 5 раз в среднем на 1–2%.


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По материалам: uposters.ru
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