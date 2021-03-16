Бальбек сообщил о подготовке стройки мемориала вместо катка Авербуха в Евпатории

Лидия Мартынова

В Евпатории на участке у школы №12 вместо ледовой школы Ильи Авербуха построят мемориал. На этом месте когда-то находилось магометанское кладбище, после Великой Отечественной войны его снесли и застроили складами, рыбным заводом, а позже и автомобильной заправкой. На сохранившемся пустыре организовали сквер Дружбы. После обращений активистов депутат Госдумы Руслан Бальбек добился переноса строительства ледового катка.

Вопрос строительства мемориала обсудили на совещании под руководством вице-премьера Крыма Евгения Кабанова с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком и его заместителем Иваном Просоедовым.

“Местные жители просили не допустить возведение там каких-либо объектов – это противоречит всем этическим и религиозным нормам. В итоге договорились, что представители администрации Евпатории подготовят проект мемориального комплекса, который создадут на этой территории. А для строительства катка найдут альтернативные участки в городе”, – заявил Бальбек в соцсетях.

Проект мемориала и предложения администрации Евпатории рассмотрят на совещании в правительстве Крыма через две недели.

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