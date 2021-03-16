Барнаульский «IT-куб» подготовил «Весеннюю неделю ЦИФРОуроков»

Влада Некрасова

Педагоги барнаульского центра цифрового образования детей «IT-куб» приглашают школы к участию в акции «Весенняя неделя ЦИФРОуроков», которая включает в себя серию занятий, посвященных информационной безопасности, современным технологиям и искусственному интеллекту.

«Учащиеся узнают о некоторых профессиях в области информационных технологий, которые востребованы сейчас и будут интересны работодателям в будущем», – указано в информационном релизе Министерства образования и науки Алтайского края.

Темы занятий выбраны из актуального перечня уроков Национальной технологической инициативы и «Уроков цифры».

«На «Весенней неделе ЦИФРОуроков» мы рассказываем школьникам о разнообразных IT-профессиях, о технологиях завтрашнего дня: о том, как устроен умный дом, умный город, об инновационных разработках на примере беспилотного автомобиля «Яндекса». Рассказываем и о тонких местах цифровизации: как позаботиться о приватности в сети Интернет, какие фотографии можно размещать в соцсетях, а какие нельзя, как могут поступить киберпреступники, получив доступ к чьим-то персональным данным. Чтобы ребятам было интересно, используем интерактивные сервисы для проведения опросов, онлайн-тренажеры. Каждый ученик работает индивидуально с планшетом или ноутбуком, но в то же время его ответ отображается на коллективном слайде», – информировала заместитель директора по учебной работе центра «IT-куб» Светлана Шефер.

Образовательная акция «Весенняя неделя ЦИФРОуроков» продлится и после школьных каникул. Принять участие в мероприятии может любая школа Барнаула, для этого необходимо отправить заявку на почту [email protected]