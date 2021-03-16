Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Барнаульский «IT-куб» подготовил «Весеннюю неделю ЦИФРОуроков»

Барнаульский «IT-куб» подготовил «Весеннюю неделю ЦИФРОуроков»

Барнаульский «IT-куб» подготовил «Весеннюю неделю ЦИФРОуроков»

Педагоги барнаульского центра цифрового образования детей «IT-куб» приглашают школы к участию в акции «Весенняя неделя ЦИФРОуроков», которая включает в себя серию занятий, посвященных информационной безопасности, современным технологиям и искусственному интеллекту.

«Учащиеся узнают о некоторых профессиях в области информационных технологий, которые востребованы сейчас и будут интересны работодателям в будущем», – указано в информационном релизе Министерства образования и науки Алтайского края.

Темы занятий выбраны из актуального перечня уроков Национальной технологической инициативы и «Уроков цифры».

«На «Весенней неделе ЦИФРОуроков» мы рассказываем школьникам о разнообразных IT-профессиях, о технологиях завтрашнего дня: о том, как устроен умный дом, умный город, об инновационных разработках на примере беспилотного автомобиля «Яндекса». Рассказываем и о тонких местах цифровизации: как позаботиться о приватности в сети Интернет, какие фотографии можно размещать в соцсетях, а какие нельзя, как могут поступить киберпреступники, получив доступ к чьим-то персональным данным. Чтобы ребятам было интересно, используем интерактивные сервисы для проведения опросов, онлайн-тренажеры. Каждый ученик работает индивидуально с планшетом или ноутбуком, но в то же время его ответ отображается на коллективном слайде», – информировала заместитель директора по учебной работе центра «IT-куб» Светлана Шефер.

Образовательная акция «Весенняя неделя ЦИФРОуроков» продлится и после школьных каникул. Принять участие в мероприятии может любая школа Барнаула, для этого необходимо отправить заявку на почту [email protected]

Общество

По материалам: edu.ru
Заказать крауд

Последние новости

Поклонская примет участие в выборах в Госдуму
Поклонская примет участие в выборах в Госдуму
У Tesla появился очередной конкурент
У Tesla появился очередной конкурент
Российским компаниям дали налоговые поблажки
Российским компаниям дали налоговые поблажки
Германия нашла способ протолкнуть «Северный поток-2»
Германия нашла способ протолкнуть «Северный поток-2»
Песков ответил на вопрос о возобновлении авиасообщения с Европой
Песков ответил на вопрос о возобновлении авиасообщения с Европой
"COVID-19 и пневмония с осложнением": тяжелобольная экс-супруга Аршавина снова попала в больницу
"COVID-19 и пневмония с осложнением": тяжелобольная экс-супруга
Петербургский хоккеист умер после попадания шайбы в голову
Петербургский хоккеист умер после попадания шайбы в голову
Следственный комитет начал проверку по факту гибели 19-летнего хоккеиста после травмы
Следственный комитет начал проверку по факту гибели 19-летнего
Устроивший смертельное ДТП кандидат стал мэром свердловского города
Устроивший смертельное ДТП кандидат стал мэром свердловского города
Россию обвинили в планировании «очередного вторжения» в несколько стран-соседей
Россию обвинили в планировании «очередного вторжения» в несколько
Песков заявил о невозможности проведения референдумов о самоопределении регионов РФ
Песков заявил о невозможности проведения референдумов
В Крыму пройдут учения десантников, военных моряков и горных стрелков с 18 марта
В Крыму пройдут учения десантников, военных моряков и горных стрелков

Топ на сегодня

В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об эксплуатации КПП
В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
В Дамаске предотвратили крупный теракт в годовщину войны
В Дамаске предотвратили крупный теракт в годовщину войны
Политолог: администрация Байдена "строит" украинскую элиту
Политолог: администрация Байдена "строит" украинскую элиту
В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло
В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло

Еще по теме

В Ижевске откроется центр цифрового образования «IT-куб»
В Алтайском крае открылся первый «IT-куб»
Педагоги Алтайского края пройдут обучение работе с современными цифровыми технологиями
Наставники нового центра «IT-куб» Благовещенска провели первые занятия