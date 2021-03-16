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Бенедикт Камбербэтч намекнул на возможное продолжение "Шерлока"

Бенедикт Камбербэтч намекнул на возможное продолжение "Шерлока"
Британский актер Бенедикт Камбербэтч в беседе с журналистом из издания Collider Стивеном Вайнтраубом намекнул на возможное продолжение детективного сериала "Шерлок".

По словам исполнителя роли сыщика Шерлока Холмса, пятый сезон может когда-нибудь выйти, но он сомневается, что это произойдет в ближайшее время.

"Я никогда не говорю "никогда", но я пока не в курсе. Если говорить конкретно о моем участии, то мне сейчас хуже всех, поскольку съемочный график плотно расписан, как и у Мартина (имея в виду актера Мартина Фримена — исполнителя роли доктора Ватсона. — Прим. ред.) и всех других ключевых актеров. Поэтому кто знает? Может быть, однажды, если сценарий будет готов. При этом "сценарием" может быть фильм, а не сериал. Но в любом случае это произойдет не сейчас", — прокомментировал Камбербэтч.


Сериал "Шерлок", состоящий из четырех сезонов, завершился в 2017-м году эпизодом под названием "Последнее дело" ("The Final Problem").


Сейчас Бенедикт Камбербэтч занят сразу в двух проект киновселенной Marvel: третьей части "Человека-паука", в которой исполнит роль наставника Питера Паркера (Том Холланд) и сиквеле блокбастера о маге Докторе Стрэндже.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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