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Беременная Клава Безверхова попала в больницу

Беременная Клава Безверхова попала в больницу

Клава Безверхова жалуется подписчицам на плохое самочувствие. Экс-участница ждет ребенка, поэтому необходимость лежать в больнице с угрозой выкидыша заставляет ее поволноваться. А вот подписчики почему-то не слишком щадят Клаву, пытаются ее убедить в том, что муж ее не любит и скоро бросит, что не способствует укреплению здоровья.

Почему-то весна для экс-участниц началась очень сложно. Яна Захарова жалуется на болезнь головы, у Алены Савкиной странная аллергия, Майя Донцова и Александра Гозиас жалуются на выпадение волос, Анна Левченко постоянно путешествует на скорой в больницу, Насте Паршиной назначили кесарево сечение, а теперь и беременная Клава Безверхова попала в больницу, пишет newstes.ru.
Сейчас будущая мамочка лежит под капельницей, а буквально пару дней назад решилась покинуть дом ради отдыха с подругами в ресторане. То ли отдых был слишком бурный, то ли организм у Клавы такой слабый, но прогулка завершилась больницей и капельницами. Придется снова вернуть к затворническому образу жизни.

Ранее на похожую проблему жаловалась Настя Паршина, которой в итоге раньше назначенного срока будут делать кесарево сечение. Теперь Клаве придется как-то терпеть до родов, беречь себя и малыша, чтоб не повторилась история Насти. Но, возможно, ей повезло больше, чем Паршиной, и ее муж более внимателен и заботлив, чем Уманский.

«А обязательно по ресторанам ходить?», «Беречь себя надо», «Клаве надо поберечь себя ради малыша», - считают пользователи.

Муж Клавы - бизнесмен Павел Геш. Но поклонники уверяют Клаву, что ее брак не будет счастливым, потому что Павел женился на ней не по любви, а из-за беременности. Безверхова остро реагирует на эти слова, так как она всегда хотела замуж, но женихи от нее отказывались в самый неожиданный момент, как Максим Моргенштерн на проекте.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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