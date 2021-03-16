Беременная Клава Безверхова попала в больницу

Вадим Карасев

Клава Безверхова жалуется подписчицам на плохое самочувствие. Экс-участница ждет ребенка, поэтому необходимость лежать в больнице с угрозой выкидыша заставляет ее поволноваться. А вот подписчики почему-то не слишком щадят Клаву, пытаются ее убедить в том, что муж ее не любит и скоро бросит, что не способствует укреплению здоровья.

«А обязательно по ресторанам ходить?», «Беречь себя надо», «Клаве надо поберечь себя ради малыша», - считают пользователи.

Почему-то весна для экс-участниц началась очень сложно. Яна Захарова жалуется на болезнь головы, у Алены Савкиной странная аллергия, Майя Донцова и Александра Гозиас жалуются на выпадение волос, Анна Левченко постоянно путешествует на скорой в больницу, Насте Паршиной назначили кесарево сечение, а теперь и беременная Клава Безверхова попала в больницу, пишет newstes.ru.Сейчас будущая мамочка лежит под капельницей, а буквально пару дней назад решилась покинуть дом ради отдыха с подругами в ресторане. То ли отдых был слишком бурный, то ли организм у Клавы такой слабый, но прогулка завершилась больницей и капельницами. Придется снова вернуть к затворническому образу жизни.Ранее на похожую проблему жаловалась Настя Паршина, которой в итоге раньше назначенного срока будут делать кесарево сечение. Теперь Клаве придется как-то терпеть до родов, беречь себя и малыша, чтоб не повторилась история Насти. Но, возможно, ей повезло больше, чем Паршиной, и ее муж более внимателен и заботлив, чем Уманский.Муж Клавы - бизнесмен Павел Геш. Но поклонники уверяют Клаву, что ее брак не будет счастливым, потому что Павел женился на ней не по любви, а из-за беременности. Безверхова остро реагирует на эти слова, так как она всегда хотела замуж, но женихи от нее отказывались в самый неожиданный момент, как Максим Моргенштерн на проекте.