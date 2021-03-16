Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Блогер Настя Ивлеева собирается открыть бар в Москве

Как сообщает источник Территория Новостей, популярная телеведущая России Анастасия Ивлеева приняла решение поделиться своими планами с поклонниками.

В своем профиле Instagram, где у Насти 18,5 миллионов подписчиков, она опубликовала новость, что снова готова усердно работать. Так же блогер поделилась тем, что она хочет стать организатором фешн-вечеринок, котороый будет проводиться ежегодно. Фестиваль фриков будет проводиться в начале весны. Настя так же отметила. что ждет встречи с фанатами в ее личном заведении общественного питания. Звезда утверждает, что это будет лучший бар Москвы. Так же Ивлеева сообщила в двух новых YouTube-шоу. Фанаты телеведущей сказали, что готовы отдыхать все лето в ее будущем баре.

Сообщение Блогер Настя Ивлеева собирается открыть бар в Москве появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Общество / Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

В России могут запретить использование неперерабатываемого пластика
В России могут запретить использование неперерабатываемого пластика
Юрист рассказал, как защититься от мошенничества c "бонусами"
Юрист рассказал, как защититься от мошенничества c "бонусами"
Казах-бодибилдер развелся с секс-куклой, променяв ее на квир-курицу
Казах-бодибилдер развелся с секс-куклой, променяв ее на квир-курицу
Голикова указала на проблемы с дистанционным образованием в России
Голикова указала на проблемы с дистанционным образованием в России
Российский врач рассказал о связи гастрита и рака
Российский врач рассказал о связи гастрита и рака
В российском регионе нашли похожие на британский штамм изменения COVID-19
В российском регионе нашли похожие на британский штамм изменения
Певица Гречка посчитала отвратительной песню Manizha для «Евровидения»
Певица Гречка посчитала отвратительной песню Manizha для «Евровидения»
Совершивший трансгендерный каминг-аут Эллиот Пейдж удалил грудь
Совершивший трансгендерный каминг-аут Эллиот Пейдж удалил грудь
Следственный комитет Белоруссии передал дело Тимы Белорусских в прокуратуру
Следственный комитет Белоруссии передал дело Тимы Белорусских в
Госдума приняла в III чтении закон о просветительской деятельности в образовании
Госдума приняла в III чтении закон о просветительской деятельности в
В Подмосковье более 1 тысячи школьников стали победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады
В Подмосковье более 1 тысячи школьников стали победителями
В столице стартовал конкурс «Московский школьник XXI века» для учеников 2–4-х классов
В столице стартовал конкурс «Московский школьник XXI века» для

Топ на сегодня

В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об эксплуатации КПП
В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
В Дамаске предотвратили крупный теракт в годовщину войны
В Дамаске предотвратили крупный теракт в годовщину войны
Политолог: администрация Байдена "строит" украинскую элиту
Политолог: администрация Байдена "строит" украинскую элиту
В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло
В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло

Еще по теме

Блогер Настя Ивлеева пообщалась в прямом эфире с Джаредом Лето
Ивлеева объяснила хвастовство роскошной жизнью
"Я вас люблю, пока!": Ивлеева расплакалась, попрощавшись со зрителями "Орла и решки"
Настя Ивлеева: «Муж рэп читает, а диалог поддерживать уже сложнее»