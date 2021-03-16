Блогер Настя Ивлеева собирается открыть бар в Москве

Анастасия Иванова

Как сообщает источник Территория Новостей, популярная телеведущая России Анастасия Ивлеева приняла решение поделиться своими планами с поклонниками.

В своем профиле Instagram, где у Насти 18,5 миллионов подписчиков, она опубликовала новость, что снова готова усердно работать. Так же блогер поделилась тем, что она хочет стать организатором фешн-вечеринок, котороый будет проводиться ежегодно. Фестиваль фриков будет проводиться в начале весны. Настя так же отметила. что ждет встречи с фанатами в ее личном заведении общественного питания. Звезда утверждает, что это будет лучший бар Москвы. Так же Ивлеева сообщила в двух новых YouTube-шоу. Фанаты телеведущей сказали, что готовы отдыхать все лето в ее будущем баре.

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