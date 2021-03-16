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Больше не друзья. Билли Айлиш отказалась фотографироваться с BTS на Грэмми 2021

Больше не друзья. Билли Айлиш отказалась фотографироваться с BTS на Грэмми 2021

Очень много АРМИ в Twitter выражают свое недовольство из-за того, что в этом году парни из BTS не предоставили своей фанбазе фотографии с мировыми звездами, с которыми они могли встретиться на Грэмми. Особенно публику волнуют отношения группы с Билли Айлиш (Billie Eilish) и Арианой Гранде (Ariana Grande). Девушек принято считать хорошими приятельницами корейцев. Они действительно стараются уделить внимание своим коллегам каждый раз, когда пересекаются с ними на общих событиях.


«Они с Билли Айлиш больше не друзья?) Почему нет общих фото??», «А где Ари и чонгук?», «Почему так в этом году скучно? Где фотки со звездами?» — некоторые из тысяч подобных комментариев пользователей. Как оказалось, не все нетизены знают, что мальчики BTS не присутствовали на церемонии лично. Да, они принимали участие в борьбе за награду, но выступали на сцене Южной Кореи, которая была специально смоделировала для перформанса Грэмми.

Пожалуй, этот факт объясняет, почему ангелочки ни с кем не сфотографировались. Они физически не могли этого сделать! Поэтому, спешим успокоить вас. В отношениях айдолов с другими звездами все замечательно. Надеемся, что мы еще увидим крутые совместные кадры BTS с Арианой и Айлиш, когда будут сняты все ограничения в их передвижениях из-за пандемии.

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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