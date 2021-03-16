BTS рассказали, почему не получили премию «Грэмми»
Пока поклонники южнокорейской к-поп группы BTS продолжают хейтить премию «Грэмми», сами айодолы сохраняют позитивный настрой. Вчера музыканты вышли на связь с поклонниками и рассказали, почему не смогли забрать элитную премию домой.
BTS проверили прямую трансляцию в VLive, чтобы пообщаться с АРМИ. Парни успокоили своих поклонников. Они попросили их не разочаровывать ни в их проигрыше, ни в премии «Грэмми». BTS отметили, что для них — большая честь выступить на музыкальной церемонии.
«Хотя многие из вас, возможно, ожидали, что мы не получим награду. Я воспринимаю это как знак для нас: «Приходите и получите ее сами», — заявил RM.
🐨 제가 기사를 이제 뭐 수상 불발 뭐 이렇게 나온 것들을 몇 개 봤는데 불발이긴 한데 불발은 아니구요 사실 노미 처음으로 된거예요 단독 노미네이션에 단독 퍼포먼스를 처음 한겁니다 우리 긍정적인 측면을 보자구요 pic.twitter.com/1gsiq4KHMS— 러브모드 (@JMLOVEMODE) March 15, 2021
Намджун также отметил, что в сети видел много статей, в которых говорилось, что BTS не смогли получить награду. Однако айдол думает, что это не провал, так как им удосужилась возможность впервые выступить, как номинанты.
«Давайте посмотрим на положительные стороны. Мы были номинированы впервые и дали первое сольное выступление на премии», — рассуждает участник BTS.
BTS также отметили, что в следующем году постараются выложиться еще больше, чтобы получить эту награду.
아......🤦🏻♀️ 이 무시무시한 사람 민스트라다무스 🐱 팀 목표로는 내년에(그래미어워즈에서) 퍼포먼스 한번 하고! 🐱 내후년에 상 받고! 더 짜릿한건 시간을 앞지른 말보다 자신이 뱉은 말을 지키기 위해 끝없이 갈고 닦는 방탄이란거#SetTheNightAlightBTS@BTS_twt pic.twitter.com/oW9ztzEC3E— eunoiaᴮᴱ🌿 (@armyju01) March 15, 2021