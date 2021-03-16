BTS рассказали, почему не получили премию «Грэмми»

Лидия Мартынова

Пока поклонники южнокорейской к-поп группы BTS продолжают хейтить премию «Грэмми», сами айодолы сохраняют позитивный настрой. Вчера музыканты вышли на связь с поклонниками и рассказали, почему не смогли забрать элитную премию домой.

BTS проверили прямую трансляцию в VLive, чтобы пообщаться с АРМИ. Парни успокоили своих поклонников. Они попросили их не разочаровывать ни в их проигрыше, ни в премии «Грэмми». BTS отметили, что для них — большая честь выступить на музыкальной церемонии.

«Хотя многие из вас, возможно, ожидали, что мы не получим награду. Я воспринимаю это как знак для нас: «Приходите и получите ее сами», — заявил RM.

🐨 제가 기사를 이제 뭐 수상 불발 뭐 이렇게 나온 것들을 몇 개 봤는데 불발이긴 한데 불발은 아니구요 사실 노미 처음으로 된거예요 단독 노미네이션에 단독 퍼포먼스를 처음 한겁니다 우리 긍정적인 측면을 보자구요 pic.twitter.com/1gsiq4KHMS — 러브모드 (@JMLOVEMODE) March 15, 2021

Намджун также отметил, что в сети видел много статей, в которых говорилось, что BTS не смогли получить награду. Однако айдол думает, что это не провал, так как им удосужилась возможность впервые выступить, как номинанты.

«Давайте посмотрим на положительные стороны. Мы были номинированы впервые и дали первое сольное выступление на премии», — рассуждает участник BTS.

BTS также отметили, что в следующем году постараются выложиться еще больше, чтобы получить эту награду.