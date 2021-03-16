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BTS рассказали, почему не получили премию «Грэмми»

BTS рассказали, почему не получили премию «Грэмми»

Пока поклонники южнокорейской к-поп группы BTS продолжают хейтить премию «Грэмми», сами айодолы сохраняют позитивный настрой. Вчера музыканты вышли на связь с поклонниками и рассказали, почему не смогли забрать элитную премию домой.

BTS проверили прямую трансляцию в VLive, чтобы пообщаться с АРМИ. Парни успокоили своих поклонников. Они попросили их не разочаровывать ни в их проигрыше, ни в премии «Грэмми». BTS отметили, что для них — большая честь выступить на музыкальной церемонии.


 «Хотя многие из вас, возможно, ожидали, что мы не получим награду. Я воспринимаю это как знак для нас: «Приходите и получите ее сами», — заявил RM.

Намджун также отметил, что в сети видел много статей, в которых говорилось, что BTS не смогли получить награду. Однако айдол думает, что это не провал, так как им удосужилась возможность впервые выступить, как номинанты.

«Давайте посмотрим на положительные стороны. Мы были номинированы впервые и дали первое сольное выступление на премии», — рассуждает участник BTS.

BTS также отметили, что в следующем году постараются выложиться еще больше, чтобы получить эту награду.

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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