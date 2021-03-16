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Букеты из роз – какой смысл заложен в цвете

Спокон веков мужчины дарили женщинам букеты цветов, как знак внимания, привязанности и благосклонности. Наиболее популярными цветами во всех странах являются розы – красивые, яркие и благородные растения с невероятными бутонами всех оттенков. В вот что значит определенный цвет, давайте попробуем разобраться.

Белые розы

Во всех культурах и странах белый цвет означает чистоту и невинность. Трактовать белый букет из роз также можно как символ безупречности или идеала. Как правило, такой букет принято дарить человеку, которому нужно показать свою симпатию, без каких-либо личностных намеков на влюбленность или близость.

Красные розы

Красный – цвет любви. Большинство мужчин предпочитают дарить именно красные розы своим вторым половинкам на любые праздники, или же в качестве извинения. Такой букет покажет, насколько сильны ваши чувства, ну а количество цветков в букете только лишь усилит этот эффект.

Желтые розы

Несмотря на слова из знаменитой песни о желтых тюльпанах, любители роз не относят данный цвет к ревности, лжи, ненависти или разлуке. Желтый букет роз уже давно приобрел новый смысл и ассоциируется с силой, успехом и мудростью. Женщины любят желтый, поэтому нередко на торжественные мероприятия выбирают такие букеты именно для мужчин.

Синие розы

Все представленные на рынке синие розы являются продуктом селекционеров. Хотя подобные цветы в природе встретить нереально, как подарочный букет они будут смотреться очень привлекательно. Для молодых пар синий цвет роз будет означать преданность и верность, коллег по работе – уважение.

Фиолетовые розы

Фиолетовый цвет символизирует горе и печаль, поэтому подобные цветы будут уместны на похоронной церемонии, как альтернатива уже поднадоевшим гвоздикам. Тем не менее, фиолетовый букет можно подарить и женщине, как символ сочувствия и заботы.

Комбинированные, цветные букеты роз

Самое интересное, что, подарив красочный, смешанный из различных цветов роз букет, мы полностью размываем их значение. Цветочная композиция в таком случае перестает нести какой-либо тайный смысл или подтекст, а просто трактуется как подарок на торжество, либо просто, как знак внимание к противоположному полу. Комбинированные букеты дарят в основном без повода, просто, под хорошее настроение.

Купить прекрасный букет из роз любого цвета в Воронеже вы сможете в компании «Дари Букет 36». Контактная информация:

Источник: https://daribuket36.ru/good/buketyi-iz-roz

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