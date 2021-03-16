Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Бывшую жену скончавшегося солиста «Иванушек» Олега Яковлева Александру Куцевол положили в психлечебницу

Бывшую жену скончавшегося солиста «Иванушек» Олега Яковлева Александру Куцевол положили в психлечебницу

Экс-супругу покойного солиста “Иванушек” Олега Яковлева Александру Куцевол госпитализировали в психиатрическую лечебницу. По странному совпадению, девушку увезли на лечение прямо перед принудительным выселением из квартиры умершего исполнителя.

Как сообщает Vm.ru, Куцевол проживала на жилплощади Яковлева незаконно. В завещании, которое певец составил незадолго до смерти, не было ни намёка на гражданскую жену. Александра в буквально смысле слова оккупировала квартиру и не выходила оттуда, даже когда в дверь стучались судебные приставы. Известно, что 17 марта девушку должны были выселить из жилья, но она сумела найти выход. Справка из психиатрической лечебницы даст ей шанс задержаться в квартире Яковлева ещё на какой-то срок.

Напомним, что согласно завещанию, недвижимость после смерти солиста “Иванушек” принадлежит его другу Роману Радову. Друг Романа, Алексей Шаранин утверждает, что Куцевол уже лежала в “психушке” в 2017 году. Именно после того момента, как было оглашено содержание завещания Яковлева…

Сообщение Бывшую жену скончавшегося солиста «Иванушек» Олега Яковлева Александру Куцевол положили в психлечебницу появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

Прокусила руку до крови: посетительница без маски напала на полицейских в херсонском банке
Прокусила руку до крови: посетительница без маски напала
Эксперт предрек рост "серого" рынка при установке российского ПО на Apple
Эксперт предрек рост "серого" рынка при установке российского ПО на
Искусство в авангарде: в Бурятии открылось современное арт-пространство
Искусство в авангарде: в Бурятии открылось современное
К 2050 году люди перестанут заниматься сексом
К 2050 году люди перестанут заниматься сексом
Уровень тестостерона оказывает значительное влияние на щедрость мужчин
Уровень тестостерона оказывает значительное влияние на щедрость мужчин
В США обеспокоены наличием у России передовых систем вооружений
В США обеспокоены наличием у России передовых систем вооружений
Бывшую жену скончавшегося солиста «Иванушек» Олега Яковлева Александру Куцевол положили в психлечебницу
Бывшую жену скончавшегося солиста «Иванушек» Олега Яковлева
Бразилия опровергла попытку США отговорить ее от покупки «Спутника V»
Бразилия опровергла попытку США отговорить ее от покупки «Спутника V»
Разведка США предрекла продолжение «вмешательства» России в американские выборы
Разведка США предрекла продолжение «вмешательства» России в
Италия и Франция заявили о готовности возобновить вакцинацию AstraZeneca
Италия и Франция заявили о готовности возобновить вакцинацию
Эксперты рассказали о главных страхах российских вкладчиков
Эксперты рассказали о главных страхах российских вкладчиков
Компенсацию от Норникеля потратят на экологические проекты в Сибири
Компенсацию от Норникеля потратят на экологические проекты в Сибири

Топ на сегодня

Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
В России от коронавируса привились 3,5 миллиона человек
В России от коронавируса привились 3,5 миллиона человек
В ВОЗ объяснили приостановку вакцинации препаратом AstraZeneca
В ВОЗ объяснили приостановку вакцинации препаратом AstraZeneca
Число вылечившихся от COVID-19 россиян достигло 4 миллионов
Число вылечившихся от COVID-19 россиян достигло 4 миллионов
Премьер-министр Грузии Гарибашвили посетит Брюссель с официальным визитом
Премьер-министр Грузии Гарибашвили посетит Брюссель с официальным

Еще по теме

Мужское - женское - Скандал Интернэшнл (05.06.2018)
Бывшую жену «Иванушки» Олега Яковлева положили в психушку
Появились новые подробности смерти Олега Яковлева из «Иванушек»
Накануне выселения! Вдова Олега Яковлева отправилась в психушку