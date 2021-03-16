Бывшую жену скончавшегося солиста «Иванушек» Олега Яковлева Александру Куцевол положили в психлечебницу

Лидия Мартынова

Экс-супругу покойного солиста “Иванушек” Олега Яковлева Александру Куцевол госпитализировали в психиатрическую лечебницу. По странному совпадению, девушку увезли на лечение прямо перед принудительным выселением из квартиры умершего исполнителя.

Как сообщает Vm.ru, Куцевол проживала на жилплощади Яковлева незаконно. В завещании, которое певец составил незадолго до смерти, не было ни намёка на гражданскую жену. Александра в буквально смысле слова оккупировала квартиру и не выходила оттуда, даже когда в дверь стучались судебные приставы. Известно, что 17 марта девушку должны были выселить из жилья, но она сумела найти выход. Справка из психиатрической лечебницы даст ей шанс задержаться в квартире Яковлева ещё на какой-то срок.

Напомним, что согласно завещанию, недвижимость после смерти солиста “Иванушек” принадлежит его другу Роману Радову. Друг Романа, Алексей Шаранин утверждает, что Куцевол уже лежала в “психушке” в 2017 году. Именно после того момента, как было оглашено содержание завещания Яковлева…

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