Частные компании могут получить доступ к медкартам россиян без их согласия

Вадим Карасев

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило предоставить доступ к медицинским картам россиянам частным компаниям – поставщикам электронных медсервисов. Речь идет об оцифрованных версиях карт.

Как сообщает газета "Коммерсант", сведения будут передавать без личного согласия пациента, в обезличенном виде. Благодаря этому можно будет разработать новые IT-сервисы, связанные с врачебным делом, а также расширить применение искусственного интеллекта в диагностике.

По словам руководителя пресейл-практики компании "Форсайт" Алексея Выскребенцева, на практике нововведение может также помочь корректировать течение болезни у конкретного человека и на ранней стадии выявить риски тяжелых заболеваний. При этом пациенты частных клиник, не подключенных к единой государственной системе здравоохранения, сохранят свои данные в тайне.

Предложение находится на стадии рассмотрения и проработки. Предположительно меру готов поддержать Минздрав, ее будут более детально обсуждать на совещании 18 марта.