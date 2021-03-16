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Число контрольных работ в школах должно быть ограничено – Анзор Музаев

Число контрольных работ в школах должно быть ограничено – Анзор Музаев

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев считает, что перечень контрольных работ и мероприятий, определяющих качество образования, следует ограничить.

«У нас давно идет дискуссия с субъектами... Конечно же, перечень контрольных работ и замеров должен быть приведен в порядок, ограничен в количестве, и, действительно, у ребят должно быть время на обучение», – заявил он в ходе заседания Комитета по образованию и науке Госдумы.

Всероссийские контрольные работы могут быть переведены в новый формат.

«Мы планируем в ближайшие годы перевести все-таки в компьютерную форму. Есть неудобство, связанное с тем, что сейчас работа занимает не один урок, а два, – тоже в этом направлении работаем. И если этот формат все-таки удастся перевести в компьютерный формат, то и время проведения работы мы тоже можем значительно сократить», – сообщил Анзор Музаев.

Общество

По материалам: edu.ru
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