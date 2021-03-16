Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Чонгук обиделся на Ариану Гранде после Грэмми: «Общалась только ради хайпа»

Чонгук обиделся на Ариану Гранде после Грэмми: «Общалась только ради хайпа»

Чонгук обиделся на Ариану Гранде после Грэмми: «Общалась только ради хайпа»

Церемония Грэмми принесла фанатам корейских исполнителей множество сюрпризов (и это, к слову, несмотря на то, что «бэнтаны» вообще не выезжали за границы своей страны ради приезжа на событие). Тщательно отслеживая появление новых фактов на местных порталах Сеула, мы заметили одно интересное сообщение от бывалого сасэна с ником Joshua, частенько публикующего новости на фанатских страничках и зарабатывая на этом.


Он поведал пользователям о настроениях в компании BigHit, о разговорах сотрудников, касающихся поражения на Грэмми и также описал несколько диалогов самих BTS, в которых фигурировало имя Арианы Гранде (Ariana Grande). Судя по отзыву Joshua, Чонгук (Jungkook) резко изменил свое отношение к королеве американской музыки сразу же после того, как узнал о ее помолвке с агентом по недвижимости Далтоном Гомесом (Dalton Gomez), но старался умалчивать о своих чувствах.

Однако, отсутствие какой-либо поддержки старой подруги во время выступления на Грэмми вовсе разозлило его. «Он давно был ей очарован, это элементарно. Потерять Ариану как потенциальную невесту… Это он воспринял как личный удар. А теперь еще и ее безразличие. Раньше такого не было, она всегда старалась участвовать в жизни bts», — подметил сасэн. Кажется, крепкая дружба звезд с намеком на что-то большее внезапно пошатнулась.

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

В России могут запретить использование неперерабатываемого пластика
В России могут запретить использование неперерабатываемого пластика
Юрист рассказал, как защититься от мошенничества c "бонусами"
Юрист рассказал, как защититься от мошенничества c "бонусами"
Казах-бодибилдер развелся с секс-куклой, променяв ее на квир-курицу
Казах-бодибилдер развелся с секс-куклой, променяв ее на квир-курицу
Голикова указала на проблемы с дистанционным образованием в России
Голикова указала на проблемы с дистанционным образованием в России
Российский врач рассказал о связи гастрита и рака
Российский врач рассказал о связи гастрита и рака
В российском регионе нашли похожие на британский штамм изменения COVID-19
В российском регионе нашли похожие на британский штамм изменения
Певица Гречка посчитала отвратительной песню Manizha для «Евровидения»
Певица Гречка посчитала отвратительной песню Manizha для «Евровидения»
Совершивший трансгендерный каминг-аут Эллиот Пейдж удалил грудь
Совершивший трансгендерный каминг-аут Эллиот Пейдж удалил грудь
Следственный комитет Белоруссии передал дело Тимы Белорусских в прокуратуру
Следственный комитет Белоруссии передал дело Тимы Белорусских в
Госдума приняла в III чтении закон о просветительской деятельности в образовании
Госдума приняла в III чтении закон о просветительской деятельности в
В Подмосковье более 1 тысячи школьников стали победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады
В Подмосковье более 1 тысячи школьников стали победителями
В столице стартовал конкурс «Московский школьник XXI века» для учеников 2–4-х классов
В столице стартовал конкурс «Московский школьник XXI века» для

Топ на сегодня

В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об эксплуатации КПП
В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
В Дамаске предотвратили крупный теракт в годовщину войны
В Дамаске предотвратили крупный теракт в годовщину войны
Политолог: администрация Байдена "строит" украинскую элиту
Политолог: администрация Байдена "строит" украинскую элиту
В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло
В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло

Еще по теме

Ариана Гранде встречается с риелтором Далтоном Гомесом. Подписчики вычислили его по сторис
Ариана Гранде будет бойкотировать премию "Грэмми 2019"
Чонгук хочет встретиться на Грэмми с Арианой Гранде
Поклонники спалили! Какой трек Арианы Гранде посвящен Далтону Гомес?