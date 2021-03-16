Чонгук обиделся на Ариану Гранде после Грэмми: «Общалась только ради хайпа»

Лидия Мартынова

Церемония Грэмми принесла фанатам корейских исполнителей множество сюрпризов (и это, к слову, несмотря на то, что «бэнтаны» вообще не выезжали за границы своей страны ради приезжа на событие). Тщательно отслеживая появление новых фактов на местных порталах Сеула, мы заметили одно интересное сообщение от бывалого сасэна с ником Joshua, частенько публикующего новости на фанатских страничках и зарабатывая на этом.

Он поведал пользователям о настроениях в компании BigHit, о разговорах сотрудников, касающихся поражения на Грэмми и также описал несколько диалогов самих BTS, в которых фигурировало имя Арианы Гранде (Ariana Grande). Судя по отзыву Joshua, Чонгук (Jungkook) резко изменил свое отношение к королеве американской музыки сразу же после того, как узнал о ее помолвке с агентом по недвижимости Далтоном Гомесом (Dalton Gomez), но старался умалчивать о своих чувствах.

Однако, отсутствие какой-либо поддержки старой подруги во время выступления на Грэмми вовсе разозлило его. «Он давно был ей очарован, это элементарно. Потерять Ариану как потенциальную невесту… Это он воспринял как личный удар. А теперь еще и ее безразличие. Раньше такого не было, она всегда старалась участвовать в жизни bts», — подметил сасэн. Кажется, крепкая дружба звезд с намеком на что-то большее внезапно пошатнулась.