"COVID-19 и пневмония с осложнением": тяжелобольная экс-супруга Аршавина снова попала в больницу
Мать 38-летней Алисы Казьминой в феврале сообщила, что ее дочь попала в реанимацию, проведя 4 дня в коме. Не прошло и месяца, как бывшая жена футболиста была вновь госпитализирована — на этот раз у нее диагностировали коронавирус, сообщает Пятый канал.
О нынешнем состоянии Алисы Казьминой рассказала на своей странице в инстаграме ее мать Наталья.
"Моя дочь уже в другой больнице, у нее COVID и пневмония с осложнением", — написала женщина, отвечая на вопрос подписчицы.
Мать 38-летней Алисы Казьминой ранее сообщила, что ее дочь попала в реанимацию, проведя 4 дня в коме. Как выяснилось, причиной этого стал острый панкреатит.
"Ты вернулась к нам...., моя девочка. 8 дней в реанимации, 4 дня в искусственной коме. 8 дней ожидания, между жизнью и смертью. Значит, будешь жить!!!" — написала тогда мама Алисы на своей странице в инстаграме.
Напомним, бывшая жена Андрея Аршавина недавно впервые раскрыла подписчикам свой страшный диагноз.
Бывшая супруга Андрея Аршавина пожаловалась на свое состояние, говоря с журналистами сквозь слезы.
Уже на протяжении нескольких месяцев каждое утро Казьминой начинается с уколов, которые избавляют женщину от постоянных болей.
"Вторая операция дала лишь временную ремиссию, мнимое благополучие. Мы долго не могли найти доктора, который во всем бы разобрался. А болезнь разрушала и разрезала челюсть, скулы, губы, носогубку и все внутри. Неопределенность по сей день, что будет со мной дальше", — рассказала звезда "Стархиту".
Как писал NEWSTES, ранее экс-супруга Аршавина рассказала о своем состоянии после выхода из комы.