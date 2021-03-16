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Дарья Повереннова: «Не хотела опровергать слухи от том, что я увела Валеру Николаева у Апексимовой»

Дарья Повереннова: «Не хотела опровергать слухи от том, что я увела Валеру Николаева у Апексимовой»

За плечами артистки несколько громких романов, в том числе и с коллегой по актерскому цеху Валерием Николаевым. Ради него Дарья Повереннова с легкостью бросила мужа Александра Жигалкина, от которого растила дочь Полину. Поговаривали, что и Валерий ушел от Ирины Апексимовой к роковой блондинке, но, как оказалось, это далеко не так.


За Жигалкина Дарья вышла замуж, как сама считает, очень рано — в 19 лет, поэтому и не удивлена, что этот брак распался. «Круто жениться молодым, но все же хочется и какой-то другой жизни еще», — подчеркнула актриса на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

Ради Валерия Николаева женщина без труда рассталась с супругом, считая, что в новых отношениях ее ждет настоящее счастье.

«Я влюбилась в Валеру до трясучки, до клиники — так нельзя. Сама решила, что этот человек будет со мной всю жизнь. Но Валера мне намекал, что вряд ли, ведь он недавно расстался с Ирой Апексимовой, у него весь мир лежал под ногами. Я Саше сказал честно, что влюбилась, очень жестко с ним поговорила. Муж принял все это через ужасную боль, ведь мы 10 лет прожили вместе», — продолжила артистка.

Как-то Повереннова и Апексимова пересеклись и поговорили по душам. На тот момент Дарья уже рассталась с Николаевым.

«У нас был теплый разговор, да мы и сейчас прекрасно общаемся, я очень хорошо отношусь в Ире. Слухи о том, что я увела у нее Валеру, не отравляли мне жизнь, потому что мы знали, как все произошло на самом деле. У меня не было ни желания, ни сил опровергать подобные сплетни. О чем мы с Ириной говорили в тот вечер? Мы дружили против Валеры, потому что у меня не было к ней претензий, как и у нее ко мне», — с улыбкой вспомнила 48-летняя артистка.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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