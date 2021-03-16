Дава: как попал в шоу-бизнес и почему потерял Ольгу Бузову

Анастасия Иванова

Несколько лет назад немногим было известно имя Давида Манукяна. Но сегодня Дава — как минимум бывший бойфренд Ольги Бузовой, певец и финалист «Танцев со звездами».

16 марта Давиду Манукяну исполняется 28, и в данный момент в его Instagram — 13,5 миллионов подписчиков. Весьма неплохо для парня, который начал вести блог в 2017-м, а в музыкальную индустрию попал еще позже. На самом деле первым видом творчества для Давы стали танцы, вот только от соревнований профи он отказался в 2011-м.

Тем символичнее выглядело возвращение Давида в привычную среду с телешоу «Танцы со звездами» канала «Россия 1». Правда, сейчас в Сети муссируют не столько завоеванное Манукяном на проекте серебро, сколько его скандальное расставание с Ольгой Бузовой. Почему звездная пара распалась? С кем еще встречался Дава и как прославился на всю страну? В день рождения блогера отвечаем на все эти вопросы.

С чего он начинал

Путь Давида Манукяна начался в Новосибирске. Здесь родители отдали мальчика на бальные танцы. Харизматичный юноша быстро стал звездой соревнований, но неожиданно бросил профессиональный спорт. Причин было много: и жажда независимости, и грыжи на позвоночнике, и, конечно, несчастная любовь. Отношения Давида с танцовщицей Валерией Агикьян продлились полтора года и закончились болезненным разрывом. «У меня был стресс. Я впервые начал при родителях материться. Случались истерики», — признавался Манукян.

Правда, спустя годы Валерия поведала свою версию событий, изрядно отличавшуюся от видения Давида. «Он стал промывать мне мозги, мол, танцы — это разврат, политика, что я не добьюсь никаких результатов, не смогу заработать денег. Я должна уехать в Новосибирск и быть домохозяйкой. Я решила, что от такого человека надо бежать, если он говорит, что я ничего не смогу и успеха не достойна», — вспоминала девушка.

Так или иначе, лечить разбитое сердце Давид решил с помощью нового хобби — блогинга. Кроме того, Манукян пытался заниматься бизнесом: продавал аксессуары для автомобилей и помогал отцу. Вот только папа попал в неприятную историю — он представлял компанию застройщика, которая затянула сдачу объекта. Злость возмущенные жильцы выместили, подав в суд на Ашота Манукяна.

«После этого у него начались проблемы со здоровьем. За долги мы продали все: две машины, квартиру. Жили в проблемном доме, идущем под снос. У папы со здоровьем до сих пор плохо — сахарный диабет», — делился Давид на YouTube-шоу «Алена, блин!».

Пострадал из-за предпринимательства и сам Манукян: в 20 он фигурировал в деле о мошенничестве, когда вместе с партнером по бизнесу взял деньги с Евгении Вагнер и Натальи Коваленко за квартиру, а потом, когда дом был закончен, перерегистрировал жилплощадь на других лиц. Кроме того, блогер нередко влезал в долги и брал кредиты.

«Я занимался разными видами бизнеса, были и провальные. Я захотел влезть в транспортный бизнес. Купил самосвал, договорился с транспортными компаниями, а с водителями забыл договориться о том, что бухать за рулем нельзя. Один водила устроил погоню в стиле ГТА с пятью экипажами сотрудников ДПС и открытым огнем по машине. Бизнес ушел в ноль, как и сами водители», — рассказывал о проблемах Давид.

В 2017-м Манукян перебрался в Москву и начал раскручивать блог: снимал вайны, взялся за взаимный пиар с коллегами. Особенно помогли Давиду совместные юмористические видео с Кариной Кросс, а потом и общие песни «Внутри» и «ХХХ».

Минута славы

В январе 2019-го Дава и Карина привлекли к себе общественное внимание, перекрыв Новый Арбат ради съемок клипа BOOOM. За нарушение порядка блогеры получили 10 суток ареста, что только подогрело интерес к ним подписчиков. Ну а потом партнеры серьезно поссорились и перестали сотрудничать.

«Мы долгое время снимали, у меня шел рост, я обошел Карину. Потом все деньги начал вкладывать в рекламу. Карина поняла, что надо идти за мной. Я Карине благодарен, она хороший друг, просто я не очень хороший, — признавался Дава в YouTube-шоу «Надо обсудить». — Я долго был в депрессии, когда мы перестали сотрудничать. Три-четыре месяца у меня не было никакого контента. Я потерял друга. Не хочу вдаваться в подробности, как это произошло. Это был удар на тот момент. Меня вытаскивали из этой ситуации».

Позднее Манукян выпустил еще несколько треков, успешных в чартах ВКонтакте, и занялся работой над альбомом «Сила притяжения». Все больше людей задавались вопросом, кто такой Дава: блогер, музыкант, незадачливый бизнесмен? Широкую же известность парень обрел, когда Ольга Бузова оценила его песню «Буду пьяным» и пригласила сняться в клипе «Лайкер».

Поклонники быстро поняли, что звезды не просто сыграли любовников в ролике: одинаковые татуировки, похожие куртки, тайные встречи — доказательств сближения Оли и Давида нашлось немало. Но Бузова как раз участвовала в проекте «План Б», по условиям которого должна была найти бойфренда на шоу…

Роман с Ольгой Бузовой

Разлука пошла паре на пользу, и вот уже Оля отвергла всех ухажеров «Плана Б» и съехалась с Давидом. «Она перебралась ко мне. Я взял квартиру чуть ли не в ее доме», — пояснял Манукян.

Наконец, влюбленные откровенно заговорили о своих чувствах друг к другу, даже слишком: подписчики могли наблюдать чуть ли не за каждым шагом пары, их свиданиями, выходами в свет, отдыхом. «Я понимаю, что человеку это важно. Она так живет», — подчеркивал Давид.

Главной проблемой для Манукяна стала борьба с предвзятостью окружающих. Многие полагали, что Дава — альфонс, который использует Олю для пиара и живет за ее счет. Однако блогер уверял, что ратует за независимость, понимает, какой у Бузовой уровень жизнь, и старается водить ее в достойные рестораны, где всегда сам оплачивает счет.

За несколько месяцев фанаты поверили в искренность Манукяна и заговорили о грядущей свадьбе пары. Номинально бракосочетание даже случилось — в январе на Мальдивах влюбленные устроили символическую церемонию, не имевшую силы по российским законам. Но по возвращении из отпуска красивая картинка лопнула как мыльный пузырь…

Громкое расставание

Не бывает дыма без огня

Первые тревожные звоночки появились еще прошлой осенью, когда распространились слухи о том, что влюбленные постоянно ругаются и, возможно, даже расстались. По Интернету гуляло видео скандала пары, а друг музыканта отмечал, что Давид зазнался и забыл, кто привел его в звездную тусовку и увеличил число подписчиков… Однако свадебная история заставила поклонников забыть про кризис в отношениях кумиров.

Ненадолго. Вернувшись с Мальдив, Дава тут же помчался на репетицию, ведь уже 17 января стартовал новый сезон «Танцев со звездами». Партнершей Манукяна стала Дарья Палей, которую впоследствии не раз обвиняли в крахе отношений Бузовой с Давидом…

Но не станем забегать вперед. Скандал начался с юбилея Ольги: Дава на празднование в семейном кругу в ресторане опоздал, из-за чего влюбленные сильно поссорились. Даже фейерверк в честь возлюбленной ситуацию не исправил. А через два дня расстроенная Бузова сообщила подписчикам, что разошлась с Давидом, и попросила не задавать ей никаких вопросов о причинах случившегося.

Скандал

Впрочем, сдерживать эмоции оказалось сложно: не прошло и пары часов, как звезда призналась в сторис, что ее отношения с музыкантом были, мягко говоря, далеки от идеала. Дава был обвинен в изменах и рукоприкладстве. «Пора рассказать твоей маме, какое ты чудовище на самом деле. Ты меня бьешь, плюешь в лицо и оскорбляешь», — негодовала телеведущая.

Дальше — больше: если Дава хранил молчание, то его мама начала осыпать Ольгу встречными оскорблениями, назвав алкоголичкой, которая якобы уже лгала общественности о побоях Дмитрия Тарасова. Давид же в эфире «Танцев со звездами» спустя несколько дней коротко отметил, что роман с Олей — пройденный этап, говорить о котором ему не хочется.

Что ж, выпустить трек в начале февраля это Манукяну не помешало. Песня «Обнулила нас» явно намекала на ситуацию с Бузовой, повествуя о душевных муках после разрыва. «Зачем эти сопли? Если ты хочешь все исправить, то просто напиши ей»; «Грустно все это, но еще грустнее то, что вы пытаетесь пиариться на расставании», — рассуждали подписчики.

Третья сторона?

Масла в огонь добавило резкое высказывание Ольги в адрес Дарьи Палей: в том, что танцовщица отписалась от телеведущей в соцсети, Бузова увидела закономерность. «Как циклично. Все шлюхи, которые спят с моими мужчинами, меня блокируют», — заявила исполнительница хита «Мало половин».

Палей никак не ожидала травли: Дарья замужем и растит годовалую дочку, так что уводить чужих бойфрендов не планировала. В Давиде она видела лишь друга и партнера, вместе с которым заняла второе место в «Танцах со звездами». «Даша, вы очень красивая, талантливая, молодая и умная девушка. Настоящий пример для молодежи. Похоже, вам завидуют, не обращайте на этих людей внимания. Двигайтесь вперед, мы с вами»; «Дашенька, да не обращайте внимание на негатив, будьте только на позитиве. Хейта много еще будет, так как история эта не закончена», — утешали танцовщицу подписчики.

Сойдутся ли они?

Кажется, постепенно Дава приходит в себя после болезненного разрыва с Ольгой. После «Танцев со звездами» он уже успел сделать липосакцию и абдоминопластику с прорисовкой мышц пресса. «Давид не мог самостоятельно справиться с мучавшей его проблемой, без хирургического вмешательства. Он не раз посещал мои консультации. С помощью современных технологий удалось добиться идеального результата, — делился врач Тимур Хайдаров со «NewsTes.ruом». — Определенный дискомфорт он еще будет чувствовать, так как было серьезное оперативное вмешательство. Давиду нужно воздержаться от спортивных нагрузок в течение месяца. Он безумно доволен, мне тоже нравится результат».

А вот личную жизнь Дава пока поставил на «паузу», хотя поклонники продолжают верить: Бузова и Манукян еще могут сойтись и простить друг друга. «Ты открываешься человеку всей душой, а он идет и выливает негатив на тебя, — говорил певец в День Влюбленных. — Для меня это предательство. Я чувствую боль. Я не хочу любви, я это для себя понял. Мне так проще, у меня не складывается».