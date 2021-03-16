Дава признался, ради чего начал встречаться с Бузовой: «Долги, нищета и махинации теперь в прошлом»

Анастасия Иванова

Известный блогер Давид Манукян сильно прославился после того, как в его жизни появилась Ольга Бузова. Возлюбленные провели вместе не так много времени, но уровень жизни Давы резко возрос. Теперь он сам крутится в кругах российской элиты, спокойно называет Филиппа Киркорова своим другом и появляется на самых эпатажных и эксклюзивных вечеринках страны. Многие обожатели Ольги откровенно недолюбливают Давида, говоря о том, что его любовь к Бузовой была пиаром ради денег и хайпа. Давид же, признается, что однажды он действительно искал способы заработать, ведь его семья сильно нуждалась в финансах, однако, это никак не связано с его личной жизнью. Момент поиска средств пришелся как раз таки на начало его карьеры блогера.

В «молодые» годы Манукян помогал зарабатывать деньги отцу, который представлял одну из компаний застройщиков. Неожиданно для всей семьи папа Давы попал в сложную жизненную ситуацию: на него подали в суд жильцы, возмущенные тем, что компания не смогла сдать объект недвижимости в установленный и заранее обговоренный с покупателями срок.

«После этого у него начались проблемы со здоровьем. За долги мы продали все: две машины, квартиру. Жили в проблемном доме, идущем под снос. У папы со здоровьем до сих пор плохо — сахарный диабет», — рассказал о нелегком жизненном периоде блогер на шоу «Алена, блин!».

После Дава также пытался влезть в махинацию с перерегистрацией жилой площади на других лиц (об этом сообщает «СтарХит»), однако, позднее все же выбрал свою стезю и решил уйти в обыкновенный блоггинг, который в дальнейшем и открыл для него путь к сердцу Бузовой.