Депутат бундестага Гердт: воссоединение Крыма и России является легитимным

Анастасия Иванова

По его словам, политической спекуляцией являются мнения людей, которые называют полуостров аннексированной и оккупированной территорией.

Гердт подчеркнул, что подобная риторика характерна для стран Запада. По его мнению, они признают новый статус Крыма лишь после смены политических элит.

«Как только в западных странах сменится политическая элита, находящаяся у власти, уверен, вопрос Крыма будет снят, а волеизъявление крымчан — признано», — заявил парламентарий.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик уже прокомментировал высказывания Гердта. Он отметил, что смена политических элит в странах Запада не повлияет на их изменение враждебного отношения к России. По его словам, в данном случае возможно лишь сотрудничество с РФ. В выстраивании дружеских отношений со странами Запада он усомнился.

«Развитие своей страны и комфортная жизнь в России волнует людей гораздо больше, чем смена курса иностранного истеблишмента», — заключил он.

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