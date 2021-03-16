Депутат: действия YouTube направлены против России и Белоруссии

Лидия Мартынова

Действия видеохостинга YouTube, ограничившего показ документального фильма "Ржев. 500 дней в огне", являются очередной враждебной акцией в отношении Белоруссии и России, считает председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, зампредседателя Комиссии Парламентского Собрания по вопросам внешней политики Леонид Калашников.

Как сообщил телеканал Союзного государства "БелРос", YouTube ограничил показ фильма "Ржев. 500 дней в огне", посвященного истории одного из самых крупных сражений Второй мировой войны. Видеохостинг покажет его только лицам с зарегистрированным аккаунтом и старше 18 лет. Кроме того, картину уберут из рекомендаций и продвижения. Создатели ленты отметили, что фильм об одном из самых крупных сражений Второй мировой войны уже посмотрели на видеохостинге 70 тысяч человек, в последнее время он набирал по 20 тысяч просмотров в день. При этом в фильме нет сцен, пропагандирующих насилие и жестокость.