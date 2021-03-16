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Детского омбудсмена Кулебу потребовали уволить за ДТП

Детского омбудсмена Кулебу потребовали уволить за ДТП

В сети напомнили об отсутствии реальных правовых последствий резонансного ДТП, которое в ноябре 2019 года устроил под Киевом Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба. По мнению журналиста Отара Довженко, в цивилизованном обществе подобный инцидент стоил бы детскому омбудсмену как минимум отставки.

«В этой аварии едва не погибли двое его детей, которые были в машине (опять же, вопреки правилам были не пристегнуты). Это было уже тогда, когда людей штрафовали за отсутствие автокресла», — расставил акценты журналист в Facebook, отмечая, что на данный момент все выглядит так, что дело просто «замяли».

«По моему мнению, этот персонаж должен упоминаться журналистами только в одной ипостаси: человек, плюющий с высокой горы на безопасность детей, закон и все остальное, демонстративно избегающий заслуженного наказания и явно не имеющий морального права быть уполномоченным по чему-либо, а особенно по правам ребенка», — пишет Довженко, настаивая на необходимости замены омбудсмена.

В ноябре 2019 года Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба на Toyota попал в ДТП с двумя сыновьями 10 и 19 лет. Больше всего пострадал младший, 10-летний сын чиновника, который якобы не был пристегнут ремнем безопасности. Также чиновнику пришлось оплатить лечение второму водителю, пострадавшему в ДТП. Полиция квалифицировала инцидент как «Нарушение правил дорожного движения» (статья 286 Уголовного кодекса Украины).

Фото Национальной полиции

Украина

По материалам: fakty.ua
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