Девушка рассказала о встрече с беглым орским маньяком в Подмосковье

Лидия Мартынова

Студентка из Подмосковья заявила в беседе с МК, что несколько дней назад встретила орского маньяка Валерия Андреева в салоне автобуса в Одинцовском городском округе.

Ранее сообщалось, что уроженца Оренбургской области начали искать в Москве. На преступника вышли еще в 2012 году, с тех пор он находится в бегах.

В субботу девушка сообщила в полицию о случившимся. По ее словам, двумя днями ранее она столкнулась с Андреевым в общественном транспорте.

"Когда оплачивала проезд, то заметила, что следом за мной в салон зашел пожилой мужчина. <…> Он сел прямо напротив меня, несмотря на то, что свободных мест было достаточно. Незнакомец какое-то время разглядывал меня и как-то странно улыбался", — утверждает студентка.

Он сел прямо напротив меня, несмотря на то, что свободных мест было достаточно. Незнакомец какое-то время разглядывал меня и как-то странно улыбался", — утверждает студентка.'>

Собеседница газеты отметила, что у мужчины были седые волосы, темная куртка и джинсы. При этом его одежда была грязной. Незнакомец сел напротив девушки и попытался выведать у попутчицы маршрут ее путешествия. У него не хватало множества зубов, а также были золотые коронки.

"Когда автобус стал подъезжать к моей остановке, я встала и сказала, что мне пора выходить. Незнакомец смотрел мне вслед, даже когда автобус стал отъезжать. Больше я этого человека не видела", — пояснила она.

В пятницу студентка увидела в университете объявление о розыске орского маньяка, в котором она узнала попутчика. Полиция проводит проверку по заявлению девушки.