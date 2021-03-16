Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Девушка рассказала о встрече с беглым орским маньяком в Подмосковье

Девушка рассказала о встрече с беглым орским маньяком в Подмосковье

Девушка рассказала о встрече с беглым орским маньяком в Подмосковье
Студентка из Подмосковья заявила в беседе с МК, что несколько дней назад встретила орского маньяка Валерия Андреева в салоне автобуса в Одинцовском городском округе.

Ранее сообщалось, что уроженца Оренбургской области начали искать в Москве. На преступника вышли еще в 2012 году, с тех пор он находится в бегах.

В субботу девушка сообщила в полицию о случившимся. По ее словам, двумя днями ранее она столкнулась с Андреевым в общественном транспорте.

"Когда оплачивала проезд, то заметила, что следом за мной в салон зашел пожилой мужчина. <…> Он сел прямо напротив меня, несмотря на то, что свободных мест было достаточно. Незнакомец какое-то время разглядывал меня и как-то странно улыбался", — утверждает студентка.

Он сел прямо напротив меня, несмотря на то, что свободных мест было достаточно. Незнакомец какое-то время разглядывал меня и как-то странно улыбался", — утверждает студентка.'>

Собеседница газеты отметила, что у мужчины были седые волосы, темная куртка и джинсы. При этом его одежда была грязной. Незнакомец сел напротив девушки и попытался выведать у попутчицы маршрут ее путешествия. У него не хватало множества зубов, а также были золотые коронки.

"Когда автобус стал подъезжать к моей остановке, я встала и сказала, что мне пора выходить. Незнакомец смотрел мне вслед, даже когда автобус стал отъезжать. Больше я этого человека не видела", — пояснила она.

В пятницу студентка увидела в университете объявление о розыске орского маньяка, в котором она узнала попутчика. Полиция проводит проверку по заявлению девушки.

Россия

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Клава Кока рассказала о конфликте с Настей Ивлеевой
Клава Кока рассказала о конфликте с Настей Ивлеевой
Голубой микрофон! Обидные прозвища BTS, которые появились в сети после Грэмми
Голубой микрофон! Обидные прозвища BTS, которые появились в сети
Отдых на Мальдивах Тимати и Марии Вебер – часть шоу «Холостяк»
Отдых на Мальдивах Тимати и Марии Вебер – часть шоу «Холостяк»
Фото советского мороженого разделило пользователей сети на два лагеря
Фото советского мороженого разделило пользователей сети на два лагеря
Терапевт Жигалина: Проблемы с ногтями и волосами могут указывать на опасное заболевание
Терапевт Жигалина: Проблемы с ногтями и волосами могут указывать на
Врачи-диетологи развеяли мифы о завтраке
Врачи-диетологи развеяли мифы о завтраке
Виды хайп проектов
Виды хайп проектов
В Москве открылся Музей истории литературы XX века
В Москве открылся Музей истории литературы XX века
В России планируют ввести кешбэк для инвесторов
В России планируют ввести кешбэк для инвесторов
В Госдуме назвали число погибших в Сирии российских военных
В Госдуме назвали число погибших в Сирии российских военных
СМИ: в лифчике звезды "Пацанок" нашли запрещенные вещества, ей может грозить тюрьма
СМИ: в лифчике звезды "Пацанок" нашли запрещенные вещества, ей может
В Турции рассказали о влиянии Крыма на отношения с Россией
В Турции рассказали о влиянии Крыма на отношения с Россией

Топ на сегодня

В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об эксплуатации КПП
В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об
Путин и Лукашенко обсудили кандидатуру госсекретаря Союзного государства
Путин и Лукашенко обсудили кандидатуру госсекретаря Союзного
Врач назвал способ вычислить человека с поддельной справкой о COVID-19
Врач назвал способ вычислить человека с поддельной справкой о COVID-19
Спикер парламента Крыма рассказал, видит ли себя депутатом Госдумы
Спикер парламента Крыма рассказал, видит ли себя депутатом Госдумы
Стало известно о занижении смертности от COVID-19 в США
Стало известно о занижении смертности от COVID-19 в США

Еще по теме

Студентка, обвинившая Варченко в домогательствах, подала заявление в прокуратуру
В Екатеринбурге после убийства из-за Audi пропала 19-летняя студентка
Студентка из Уфы приняла участие в кастинге на роль ведущей «Орла и Решки»
Караулова предупредила вербовщика ИГ о наблюдении спецслужб