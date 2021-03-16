Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Диджей Imanbek рассказал, как создавал получивший "Грэмми" трек

Диджей Imanbek рассказал, как создавал получивший "Грэмми" трек
Казахстанский диджей Иманбек Зейкенов, известный под псевдонимом Imanbek, рассказал, что отмеченный премией "Грэмми" ремикс был сделан им в качестве эксперимента.

Двадцатилетний диджей Зейкенов завоевал "Грэмми" за ремикс композиции Roses американского рэпера SAINt JHN.

Зейкенов – непрофессиональный музыкант, он студент железнодорожного колледжа в Казахстане. Ремикс, созданный на композицию Roses, собрал в YouTube почти 150 миллионов просмотров, вошел в пятерку рейтинга U.S. Billboard Hot 100 и возглавил в мае британский хит-парад. После его успеха российская звукозаписывающая компания Effective Records заключила с ним контракт.


"Я написал эту композицию за 2,5 часа, это очень быстро, это было, наверное, больше как эксперимент, это было в процессе обучения написанию музыки, я просто тренировался на разных треках", – сказал Зейкенов в ходе эфира на радио Energy.

Он также рассказал, что после получения премии ему поступило очень много поздравлений. "Очень много было сообщений, всю ночь они приходили, мне раз 90 за ночь позвонили незнакомые номера", – сказал Зейкенов.


По его словам, он не исключает, что пропустил звонок от руководства Казахстана. "Я предполагаю то, что мне могли звонить с администрации президента или его секретарь, но, возможно, номер затерялся среди других номеров. Я спал в это время, это (начались звонки с поздравлениями – Прим. ред.) было в 4.00 по Москве, а в Казахстане это уже 7.00, может быть, (президент – Прим. ред.) звонил, я просто утром проснулся и начал читать новостные ленты. Я листаю, а там все про меня", – отвечая на вопрос ведущих о том, звонил ли музыканту президент Казахстана, чтобы поздравить его.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

«Задержка?»: дочь Любови Толкалиной ответила на вопрос о беременности
«Задержка?»: дочь Любови Толкалиной ответила на вопрос о беременности
48-летняя Дарья Повереннова рассказала, готова ли родить мужу-миллионеру
48-летняя Дарья Повереннова рассказала, готова ли родить
В центрах «Точка роста» занимаются более 13 тысяч школьников Волгоградской области
В центрах «Точка роста» занимаются более 13 тысяч школьников
Ростовский областной центр технического творчества учащихся проводит олимпиаду «Звуки вокруг нас»
Ростовский областной центр технического творчества учащихся проводит
Мишустин поручил проработать поддержку производителей автокомпонентов
Мишустин поручил проработать поддержку производителей автокомпонентов
В России умерли 443 пациента с коронавирусом
В России умерли 443 пациента с коронавирусом
В России выявили 9393 новых случая коронавируса
В России выявили 9393 новых случая коронавируса
Аксенов прокомментировал передачу Крыма Киеву в 1954 году
Аксенов прокомментировал передачу Крыма Киеву в 1954 году
Беременная Клава Безверхова попала в больницу
Беременная Клава Безверхова попала в больницу
Диджей Imanbek рассказал, как создавал получивший "Грэмми" трек
Диджей Imanbek рассказал, как создавал получивший "Грэмми" трек
На северо-западе Франции выявили новый вариант коронавируса
На северо-западе Франции выявили новый вариант коронавируса
В Архангельске пресекли экстремистскую деятельность новообращённого мусульманина
В Архангельске пресекли экстремистскую деятельность новообращённого

Топ на сегодня

В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об эксплуатации КПП
В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об
Путин и Лукашенко обсудили кандидатуру госсекретаря Союзного государства
Путин и Лукашенко обсудили кандидатуру госсекретаря Союзного
Спикер парламента Крыма рассказал, видит ли себя депутатом Госдумы
Спикер парламента Крыма рассказал, видит ли себя депутатом Госдумы
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
В Армении отклонили проект оппозиции об отмене военного положения
В Армении отклонили проект оппозиции об отмене военного положения

Еще по теме

Диджей из Казахстана завоевал "Грэмми" за лучший ремикс года
Диджей из Казахстана завоевал премию «Грэмми»
"Зарезать лошадь и сделать куырдак": казах-железнодорожник раскрыл, как отпразднует получение "Грэмми"
Билли Айлиш получила «Грэмми»