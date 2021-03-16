Дочь Олега Газманова: «Прилетело от папы, потому что отказалась с ним фотографироваться»

Лидия Мартынова

Несмотря на то, что наследнице Марианне уже 17 лет, певец не перестает заниматься ее воспитанием. Газманов контролирует личные дела дочери и всегда старается с пониманием относиться к ее капризам.

По словам 69-летнего Олега Газманова, все трое его наследников взрослели совершенно по-разному. С сыновьями он нередко позволял себе более жесткие воспитательные меры, а с дочерью зачастую терялся. Марианна же с детства чувствовала власть над папой и манипулировала им при помощи слез. Правда, артист ей спуску тоже не дает: следит за покупками девушки, питанием и отношениями. Так, он познакомился с ее бойфрендом и даже сказал, что не против их отношений.

Газманов любит проводить время с Марианной, хотя это удается нечасто. Он делает памятные снимки с наследницей. Но ей эта традиция не нравится. Отец же с трудом принимает отказы дочери. «Мне тут прилетело от папы, потому что отказалась с ним фотографироваться», — поделилась она.

Певец вспоминает, он и сам в детстве был не подарком. Родителям приходилось применять и телесные наказания, чтобы вразумить будущего артиста. «Я в детстве был жутким. Мама мотивировала меня ремнем. А однажды я домой мину ржавую притащил и начал бить молотком. Тогда отец снял ремень и сказал: «Я тебе все развешаю, кроме того, от чего зависит твое здоровье», — рассказал Газманов в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Напомним, что у певца есть старший сын Родион, рожденный в первом браке с Ириной Газмановой. Наследник пошел по стопам отца и стал артистом. Родион посвящает почти все время работе, а помимо записи песен, трудится и ведущим. Когда-то он занимался бизнесом, но понял, что важнее для него реализоваться в творчестве.

Пасынок артиста Филипп — сын второй жены Газманова Марины — нашел себя в модельном бизнесе, а после занялся предпринимательством. При этом молодой человек тщательно следит за своей физической формой, как и его отец. Газманов не отрицает, что мог бы вновь стать родителем, однако считает, что уже выполнил свой план по деторождению.