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Дубль Лионеля Месси помог «Барселоне» победить «Уэску» и подняться на второе место в Примере

За «сине-гранатовых» провёл отличную игру Лионель Месси, который забил два мяча в ворота соперника (на 13-й и 90-й минутах). Также в этой игре отличились Антуан Гризманн (35 минуте) и Оскар Гарсия (53 минуте). Гости ответили лишь голом Рафаэля Мира с пенальти в добавленное к первому тайму время (45+4).

33-летний Месси единственный игрок в истории Чемпионата Испании, забивший двадцать и более голов за тринадцать сезонов подряд. Месси сравнялся по количеству матчей за «Барселону» с Хави, который был единственным рекордсменом клуба и сыграл за «Барселону» 767 матчей.

Для «Барселоны» эта победа стала четвертой подряд в чемпионате Испании. Благодаря ей «Барселона» набрала 59 очков и поднялась на второе место в «Пример», отставая на четыре очка от «Атлетико» и на два очка впереди «Реала»

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По материалам: sm.news
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