Дженкинс выдвинули на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями

Алексей Вольцев

Президент США Джо Байден официально внес в сенат кандидатуру Бонни Дженкинс на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями, свидетельствует уведомление, распространенное Белым домом.

О том, что Байден выдвинет Дженкинс, стало известно в январе, еще до вступления в должность.

Дженкинс - основатель и руководитель организации "Цветные женщины за продвижение мира и безопасности и трансформацию подхода к конфликтам". Она участвует в переходной команде Байдена в госдепартаменте.

G7 и главой четырех саммитов по ядерной безопасности внутри этой организации.