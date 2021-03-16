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Дженкинс выдвинули на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями

Дженкинс выдвинули на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями
Президент США Джо Байден официально внес в сенат кандидатуру Бонни Дженкинс на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями, свидетельствует уведомление, распространенное Белым домом.

О том, что Байден выдвинет Дженкинс, стало известно в январе, еще до вступления в должность.

Дженкинс - основатель и руководитель организации "Цветные женщины за продвижение мира и безопасности и трансформацию подхода к конфликтам". Она участвует в переходной команде Байдена в госдепартаменте.

G7 и главой четырех саммитов по ядерной безопасности внутри этой организации.
В мире

По материалам: ria.ru
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