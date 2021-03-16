Дженкинс выдвинули на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями
Сегодня, 00:15 Алексей Вольцев
Президент США Джо Байден официально внес в сенат кандидатуру Бонни Дженкинс на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями, свидетельствует уведомление, распространенное Белым домом.
О том, что Байден выдвинет Дженкинс, стало известно в январе, еще до вступления в должность.
Дженкинс - основатель и руководитель организации "Цветные женщины за продвижение мира и безопасности и трансформацию подхода к конфликтам". Она участвует в переходной команде Байдена в госдепартаменте.G7 и главой четырех саммитов по ядерной безопасности внутри этой организации.
По материалам: ria.ru