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ЕГЭ по информатике может стать одним из самых массовых

ЕГЭ по информатике может стать одним из самых массовых

Единый государственный экзамен по информатике с каждым годом становится все более востребованным, в ближайшем будущем он может стать одним из самых массовых. Об этом сообщил во вторник глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он отметил, что ежегодный прирост участников этого экзамена составляет 7–8% – такой ситуации нет ни на одном из предметов по выбору.

«Если темпы не будут снижаться, в ближайшем будущем это будет одним из самых массовых экзаменов после русского языка и математики», – резюмировал он.

Общество

По материалам: edu.ru
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