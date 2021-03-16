ЕГЭ по информатике может стать одним из самых массовых

Влада Некрасова

Единый государственный экзамен по информатике с каждым годом становится все более востребованным, в ближайшем будущем он может стать одним из самых массовых. Об этом сообщил во вторник глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он отметил, что ежегодный прирост участников этого экзамена составляет 7–8% – такой ситуации нет ни на одном из предметов по выбору.

«Если темпы не будут снижаться, в ближайшем будущем это будет одним из самых массовых экзаменов после русского языка и математики», – резюмировал он.