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ЕС попросили отказаться от российской вакцины

ЕС попросили отказаться от российской вакциныФото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Страны ЕС попросили отказаться от российской и китайской вакцин от коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов по итогам переговоров в Вене с главами правительств Австрии, Чехии и Словении, его цитирует РИА Новости.

По его словам, европейским странам посоветовали приобретать западные препараты. «Мы начали все одновременно использовать вакцины. Нам было сказано, что странам ЕС надо воздержаться от китайских и российских вакцин и мы должны покупать AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna», — отметил Борисов. Однако вскоре возникла проблема с поставками: теперь из-за этого не все смогут вакцинировать население и добиться коллективного иммунитета, считает болгарский премьер.

Борисов добавил, что в ЕС ранее договаривались о равном распределении вакцин на душу населения. Но после оказалось, что вопрос о поставках решался в управляющем совете ЕС с фармкомпаниями. В итоге ни один из производителей не выполняет договорные обязательства.

15 марта Европейская комиссия (ЕК) опровергла информацию о ведении переговоров насчет поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V», о чем писало агентство Reuters. Его источники отмечали, что для запуска процесса переговоров потребуются запросы от четырех стран ЕС. Кроме того, Италия якобы изучает возможность изготовления «Спутник V» на заводе компании ReiThera, где находится крупнейший в стране биореактор для производства вакцин.

В мире

По материалам: lenta.ru
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