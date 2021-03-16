Eurockot удалила информацию о первом пуске ракеты "Рокот"
Совместное российско-европейское предприятие 15 марта на своем сайте сообщило, что первый пуск конверсионной ракеты-носителя легкого класса "Рокот", созданной без украинских комплектующих, состоится во второй половине 2022 года и Eurockot Launch Services готова принимать заказы на пусковые услуги
Теперь на основной странице сайта, там, где раньше висело это сообщение, представлена только информация о компании.
Eurockot - это совместное предприятие Ariane Group и Центра Хруничева (производитель ракеты), базирующееся в Бремене (Германия).
Ранее гендиректор Центра Хруничева (предприятие "Роскосмоса") Алексей Варочко сообщал, что пуски возобновятся в 2022 году.