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Eurockot удалила информацию о первом пуске ракеты "Рокот"

Eurockot удалила информацию о первом пуске ракеты "Рокот"
Оператор коммерческих пусков российских ракет "Рокот-М" Eurockot Launch Services GmbH после публикации РИА Новости убрал со своего сайта ранее обнародованную информацию о сроках первого пуска возрожденной программы "Рокот".

Совместное российско-европейское предприятие 15 марта на своем сайте сообщило, что первый пуск конверсионной ракеты-носителя легкого класса "Рокот", созданной без украинских комплектующих, состоится во второй половине 2022 года и Eurockot Launch Services готова принимать заказы на пусковые услуги

Теперь на основной странице сайта, там, где раньше висело это сообщение, представлена только информация о компании.


Eurockot - это совместное предприятие Ariane Group и Центра Хруничева (производитель ракеты), базирующееся в Бремене (Германия).


Ранее гендиректор Центра Хруничева (предприятие "Роскосмоса") Алексей Варочко сообщал, что пуски возобновятся в 2022 году.

Россия

По материалам: ria.ru
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