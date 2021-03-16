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Евгения Ройзмана задержали в аэропорту Екатеринбурга

Евгения Ройзмана задержали в аэропорту ЕкатеринбургаЕвгений РойзманФото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали в местном аэропорту Кольцово. Об этом он сам сообщил Ura.ru во вторник, 16 марта.

«Задержали и посадили. Какой-то донос написали», — отметил Ройзман. В беседе с «Новой газетой» он позднее рассказал, что его быстро отпустили. Причиной задержания стали акции, которые проходили 23 и 31 января в поддержку Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Уточняется, что были составлены протоколы по ч. 5 ст. 20.5 КоАП — «Нарушение требований режима чрезвычайного положения». При этом дата суда пока не назначена.

Вместе с протоколом в распоряжении издания оказалось заявление от человека по имени Георгий Алексеев, пожаловавшегося на призывы Ройзмана к «участию в незаконных массовых мероприятиях, о которых он высказался 20.02.2021 в интервью» Znak.com. При этом указанный материал был опубликован практически через месяц после акции.

«С рапортом не согласен, показания буду давать в суде. У меня позиция неизменна, отпираться ни от чего не собираюсь. Да, я выходил, да, выходил по принципиальным соображениям как участник акции», — заключил бывший мэр.

Несогласованные акции в поддержку Алексея Навального прошли в России 2 февраля, а также 23 и 31 января.

Россия

По материалам: lenta.ru
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