Финал известен? Участницу шоу «Холостяк» спалили с Тимати на Мальдивах

Лидия Мартынова

Многие зрители следили вчера за первым выпуском романтического шоу. Как оказалось, Тимати тоже смотрел телепроект со своим участием. Рэпер сейчас отдыхает на Мальдивах, поэтому просмотр состоялся тут — большой экран установили прямо на пляже.

К слову, компанию Холостяку составил Моргенштерн, который тоже выбрал экзотические острова местом для отпуска. Оба артиста посмотрели выпуск на ТНТ, а потом Алишер опубликовал этот процесс в сторис.

Как ни странно, но ту же локацию и тот же большой экран на пляже продемонстрировала в своем сторис и участница «Холостяка» Мария Вебер. Зрители решили, что смотреть проект далее уже нет смысла, так как победительницей стала именно эта девушка.

Мария родилась и выросла на юге России. Сейчас ей 22 года, она учится на журналиста, а также развивает небольшой бизнес по производству купальников. Брюнетка обожает серфинг. На первую встречу с Тимати она подарила ему доску с числом 13. Рэперу очень понравился презент девушки.

Известно, что штраф за разглашение информации о том, кто победил в проекте, составляет несколько миллионов. Поэтому и Холостяк, и участницы должны хранить все происходящее в тайне. В финале Тимати должен выбрать одну из 15 участниц шоу. «Я не пришел сюда искать любовь. Надеюсь, что любовь сама найдет меня. Несмотря на то, что я совершенно не допускаю людей в свой внутренний мир, близко к себе, здесь спокойно могу снять эту маску и быть собой — Тимуром Юнусовым, а не Тимати, за которым пришли многие», — говорил рэпер до старта проекта.

Таким образом, не успев начаться, телепроект уже интригует зрителей сюрпризами. Каждая серия обещает быть еще более увлекательной. И уж точно никто не знает, что ждет в финале героя и его потенциальных избранниц. Тимати лично выбирал некоторых участниц шоу. Так в «Холостяке» оказалась Дарья Погадаева, с которой артист ранее был знаком. Девушка снималась в клипе у рэпера.

Незадолго до старта проекта Тимати расстался с Анастасией Решетовой. Однако, по словам артиста, они с Настей тепло общаются. «У нас очень тесные дружеские отношения. Это неразрывная связь, пожизненная, так как у нас есть общий ребенок. Ответственность за детей — это на всю жизнь, серьезная история», — рассказал артист.