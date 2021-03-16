Финал известен? Участницу шоу «Холостяк» спалили с Тимати на Мальдивах
Многие зрители следили вчера за первым выпуском романтического шоу. Как оказалось, Тимати тоже смотрел телепроект со своим участием. Рэпер сейчас отдыхает на Мальдивах, поэтому просмотр состоялся тут — большой экран установили прямо на пляже.
К слову, компанию Холостяку составил Моргенштерн, который тоже выбрал экзотические острова местом для отпуска. Оба артиста посмотрели выпуск на ТНТ, а потом Алишер опубликовал этот процесс в сторис.
Как ни странно, но ту же локацию и тот же большой экран на пляже продемонстрировала в своем сторис и участница «Холостяка» Мария Вебер. Зрители решили, что смотреть проект далее уже нет смысла, так как победительницей стала именно эта девушка.
Мария родилась и выросла на юге России. Сейчас ей 22 года, она учится на журналиста, а также развивает небольшой бизнес по производству купальников. Брюнетка обожает серфинг. На первую встречу с Тимати она подарила ему доску с числом 13. Рэперу очень понравился презент девушки.
Известно, что штраф за разглашение информации о том, кто победил в проекте, составляет несколько миллионов. Поэтому и Холостяк, и участницы должны хранить все происходящее в тайне. В финале Тимати должен выбрать одну из 15 участниц шоу. «Я не пришел сюда искать любовь. Надеюсь, что любовь сама найдет меня. Несмотря на то, что я совершенно не допускаю людей в свой внутренний мир, близко к себе, здесь спокойно могу снять эту маску и быть собой — Тимуром Юнусовым, а не Тимати, за которым пришли многие», — говорил рэпер до старта проекта.
Таким образом, не успев начаться, телепроект уже интригует зрителей сюрпризами. Каждая серия обещает быть еще более увлекательной. И уж точно никто не знает, что ждет в финале героя и его потенциальных избранниц. Тимати лично выбирал некоторых участниц шоу. Так в «Холостяке» оказалась Дарья Погадаева, с которой артист ранее был знаком. Девушка снималась в клипе у рэпера.
Незадолго до старта проекта Тимати расстался с Анастасией Решетовой. Однако, по словам артиста, они с Настей тепло общаются. «У нас очень тесные дружеские отношения. Это неразрывная связь, пожизненная, так как у нас есть общий ребенок. Ответственность за детей — это на всю жизнь, серьезная история», — рассказал артист.