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Германия нашла способ протолкнуть «Северный поток-2»

Германия нашла способ протолкнуть «Северный поток-2»Фото: Екатерина Соловьева / РИА Новости

Власти Германии в процессе переговоров с США по поводу «Северного потока-2» нашли способ переломить ситуацию в свою пользу. Они полагают, что после запуска газопровода Вашингтону будет легче смириться с ним, а значит, надо лишь затянуть время, передает Reuters.

По мнению источников агентства среди официальных лиц и немецких дипломатов, протолкнуть проект поможет прагматизм президента США Джо Байдена. Если поставить его перед фактом завершения строительства, то он не пойдет на принцип.

На руку такой идее играет большая степень готовности газопровода — около 95 процентов. Завершить его возможно уже к сентябрю. У Белого дома осталось не так много времени, чтобы придумать новые методы противодействия, при этом Байден должен одновременно налаживать отношения с Европой, которые серьезно пострадали во время президентства Дональда Трампа.

В материале отмечается, что некоторые американские чиновники уже готовы смириться с неизбежным и склоняют Байдена к регулированию, а не запрету «Северного потока-2». Например, требовать перекрыть его, если Россия в очередной раз нарушит международные нормы. Между тем высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США утверждает, что Вашингтон не собирается предлагать вариантов, потому что это проблема Германии, которую сама же Германия и создала.

Новые санкции в отношении проекта могут быть утверждены в мае этого года. Тогда администрация президента США обновит список компаний, задействованных в строительстве.

Давление на Байдена оказывают сенаторы-республиканцы, призывающие занять более жесткую позицию в отношении проекта. В своем обращении, под которым стоит 40 подписей, они выразили обеспокоенность тем фактом, что администрация Байдена так и не ввела санкции в отношении судов и компаний, участвующих в строительстве газопровода, хотя вся информация о них доступна.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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