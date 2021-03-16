Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID-19 одним компонентом «Спутник V»

Вадим Карасев

Фото: АГН «Москва»

Те, кто переболел COVID-19, могут сделать прививку только одним компонентом вакцины «Спутник V». Это допустил директор центра Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург, передает ТАСС.

По словам Гинцбурга, второй компонент может не дать дополнительной защиты. Он указал, что перед тем, как вакцинировать переболевших вторым компонентом, надо определить титры защитных антител и объяснил, что переболевшие уже сталкивались с коронавирусом, поэтому при вакцинации первым компонентом их иммунитет, полученный после болезни, усиливается.

При этом вакцинация вторым компонентом не принесет негативного эффекта. «Ничего плохого вы не сделаете вакцинируемому, но это, возможно, будет просто излишне», — сказал он.

Ранее сообщалось, что интервал между первой и второй прививками вакциной «Спутник V» смогли увеличить до 60 дней. По словам Гинцбурга, это не повлияет на эффективность препарата.