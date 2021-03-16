Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID-19 одним компонентом «Спутник V»

Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID-19 одним компонентом «Спутник V»

Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID-19 одним компонентом «Спутник V»Фото: АГН «Москва»

Те, кто переболел COVID-19, могут сделать прививку только одним компонентом вакцины «Спутник V». Это допустил директор центра Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург, передает ТАСС.

По словам Гинцбурга, второй компонент может не дать дополнительной защиты. Он указал, что перед тем, как вакцинировать переболевших вторым компонентом, надо определить титры защитных антител и объяснил, что переболевшие уже сталкивались с коронавирусом, поэтому при вакцинации первым компонентом их иммунитет, полученный после болезни, усиливается.

При этом вакцинация вторым компонентом не принесет негативного эффекта. «Ничего плохого вы не сделаете вакцинируемому, но это, возможно, будет просто излишне», — сказал он.

Ранее сообщалось, что интервал между первой и второй прививками вакциной «Спутник V» смогли увеличить до 60 дней. По словам Гинцбурга, это не повлияет на эффективность препарата.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Прокусила руку до крови: посетительница без маски напала на полицейских в херсонском банке
Прокусила руку до крови: посетительница без маски напала
Эксперт предрек рост "серого" рынка при установке российского ПО на Apple
Эксперт предрек рост "серого" рынка при установке российского ПО на
Искусство в авангарде: в Бурятии открылось современное арт-пространство
Искусство в авангарде: в Бурятии открылось современное
К 2050 году люди перестанут заниматься сексом
К 2050 году люди перестанут заниматься сексом
Уровень тестостерона оказывает значительное влияние на щедрость мужчин
Уровень тестостерона оказывает значительное влияние на щедрость мужчин
В США обеспокоены наличием у России передовых систем вооружений
В США обеспокоены наличием у России передовых систем вооружений
Бывшую жену скончавшегося солиста «Иванушек» Олега Яковлева Александру Куцевол положили в психлечебницу
Бывшую жену скончавшегося солиста «Иванушек» Олега Яковлева
Бразилия опровергла попытку США отговорить ее от покупки «Спутника V»
Бразилия опровергла попытку США отговорить ее от покупки «Спутника V»
Разведка США предрекла продолжение «вмешательства» России в американские выборы
Разведка США предрекла продолжение «вмешательства» России в
Италия и Франция заявили о готовности возобновить вакцинацию AstraZeneca
Италия и Франция заявили о готовности возобновить вакцинацию
Эксперты рассказали о главных страхах российских вкладчиков
Эксперты рассказали о главных страхах российских вкладчиков
Компенсацию от Норникеля потратят на экологические проекты в Сибири
Компенсацию от Норникеля потратят на экологические проекты в Сибири

Топ на сегодня

Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
В России от коронавируса привились 3,5 миллиона человек
В России от коронавируса привились 3,5 миллиона человек
В ВОЗ объяснили приостановку вакцинации препаратом AstraZeneca
В ВОЗ объяснили приостановку вакцинации препаратом AstraZeneca
Число вылечившихся от COVID-19 россиян достигло 4 миллионов
Число вылечившихся от COVID-19 россиян достигло 4 миллионов
Премьер-министр Грузии Гарибашвили посетит Брюссель с официальным визитом
Премьер-министр Грузии Гарибашвили посетит Брюссель с официальным

Еще по теме

Гинцбург сравнил эффективность «Спутника V» для разных возрастных категорий
Гинцбург: среди привитых "Спутником V" добровольцев нет инфицированных
Глава центра Гамалеи назвал противопоказания для прививки от COVID-19
Гинцбург заявил о начале испытаний «Спутника V» на онкобольных