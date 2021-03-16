Гинцбург заявил о нулевой смертности после вакцинации «Спутником V»

Вадим Карасев

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

После вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V» наблюдается нулевая смертность, до сих пор не было зарегистрировано ни одного летального исхода. Об этом заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

По его словам, прививка гарантирует человеку защиту от осложнений при коронавирусной инфекции. «Тяжелых случаев, не говоря уже о смертельных исходах, в результате столкновения с этим заболеванием у вакцинированных "Спутником V" на очень большой выборке испытуемых не было обнаружено. Все вакцинированные были защищены», — пояснил он.

Гинцбург добавил, что независимые эксперты из разных странах не выявили серьезных побочных эффектов от российской вакцины.

В середине марта 20 европейских стран остановили остановила вакцинацию препаратом британско-шведской компании AstraZeneca после того, как у привившихся начали диагностировать тромбоз.