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Глава Крыма оценил шансы на потепление отношений с Украиной

Глава Крыма оценил шансы на потепление отношений с УкраинойСергей АксеновФото: Константин Михальчевский / РИА Новостей

Глава Крыма Сергей Аксенов оценил шансы на потепление отношений с Украиной. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Аксенов отметил, что при сегодняшних политиках в Верховной Раде Украины смягчение ситуации и установление добрососедских отношений представляется нереальным. По его словам, он надеется, что здравый смысл возобладает, и украинцы выберут других руководителей, которые, возможно, примут справедливое решение. Тем не менее глава региона считает, что сейчас потепления ждать не стоит.

Ранее сообщалось, что Крым привлек юристов-международников для формирования первого иска против Украины из-за водной блокады. Первый вице-спикер парламента региона Ефим Фикс заявил, что на следующей неделе состоится заседание рабочей группы.

О планах судиться с Киевом 10 марта рассказал спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. По его словам, российская сторона была вынуждена потратить миллиарды из-за действий Украины, а также из-за энергетической и транспортной блокады полуострова.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

Россия

По материалам: lenta.ru
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