Главный страх вокруг биткоина развеяли

Вадим Карасев

Фото: Reuters

Опрошенные изданием Business Insider эксперты развеяли один из главных страхов вокруг биткоина, связанный с возможным дефицитом электричества из-за ажиотажа вокруг майнинга.

Глава криптобиржи Kraken Дэн Хелд отмечает, что критики биткоина и других криптовалют, обращающие внимание на то, что майнеры потребляют количество электроэнергии, сравнимое с потребностями целой страны, рассуждают в отрыве от контекста.

В частности, не учитывается, что любая развивающаяся технология требует потребления электричества. По словам Хелда, люди не обращают внимания на то, что традиционная экономика в целом и любая из ее отраслей так же потребляют довольно большое количество энергии.