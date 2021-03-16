Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Голикова указала на проблемы с дистанционным образованием в России

Голикова указала на проблемы с дистанционным образованием в России

Голикова указала на проблемы с дистанционным образованием в РоссииФото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Существуют определенные пробелы в знаниях учеников, которые получали дистанционное образование из-за пандемии, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Было бы странно, если бы я сказала, что все совсем хорошо. Конечно, есть определенные пробелы, есть определенные проблемы в получении этих знаний, которые получались дистанционным способом», — сказала она. Голикова добавила, что проблемы в дистанционном обучении видят учителя и ученики.

Она пояснила, что всероссийские проверочные работы являются индикатором полученных знаний в период пандемии.

Московские школьники с первого по 11 класс вернулись к очному обучению с 18 января.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

В России могут запретить использование неперерабатываемого пластика
В России могут запретить использование неперерабатываемого пластика
Юрист рассказал, как защититься от мошенничества c "бонусами"
Юрист рассказал, как защититься от мошенничества c "бонусами"
Казах-бодибилдер развелся с секс-куклой, променяв ее на квир-курицу
Казах-бодибилдер развелся с секс-куклой, променяв ее на квир-курицу
Голикова указала на проблемы с дистанционным образованием в России
Голикова указала на проблемы с дистанционным образованием в России
Российский врач рассказал о связи гастрита и рака
Российский врач рассказал о связи гастрита и рака
В российском регионе нашли похожие на британский штамм изменения COVID-19
В российском регионе нашли похожие на британский штамм изменения
Певица Гречка посчитала отвратительной песню Manizha для «Евровидения»
Певица Гречка посчитала отвратительной песню Manizha для «Евровидения»
Совершивший трансгендерный каминг-аут Эллиот Пейдж удалил грудь
Совершивший трансгендерный каминг-аут Эллиот Пейдж удалил грудь
Следственный комитет Белоруссии передал дело Тимы Белорусских в прокуратуру
Следственный комитет Белоруссии передал дело Тимы Белорусских в
Госдума приняла в III чтении закон о просветительской деятельности в образовании
Госдума приняла в III чтении закон о просветительской деятельности в
В Подмосковье более 1 тысячи школьников стали победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады
В Подмосковье более 1 тысячи школьников стали победителями
В столице стартовал конкурс «Московский школьник XXI века» для учеников 2–4-х классов
В столице стартовал конкурс «Московский школьник XXI века» для

Топ на сегодня

В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об эксплуатации КПП
В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
В Дамаске предотвратили крупный теракт в годовщину войны
В Дамаске предотвратили крупный теракт в годовщину войны
Политолог: администрация Байдена "строит" украинскую элиту
Политолог: администрация Байдена "строит" украинскую элиту
В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло
В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло

Еще по теме

Нам важно понять, какие у детей есть пробелы в знаниях – Станченко
Голикова заявила, что в бюджете хватит средств на меры поддержки
Голикова заявила об ошибках в регионах при оптимизации здравоохранения
Голикова: в бюджете достаточно средств на реализацию предложенных президентом мер