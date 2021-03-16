Голубой микрофон! Обидные прозвища BTS, которые появились в сети после Грэмми

Влада Некрасова

После того, как красавчики из южнокорейской группы появились на премии Грэмми, об их существовании узнало еще больше людей. Хотя, казалось, что «Бантан» и так знамениты на весь мир, но, как выяснилось, еще остались люди, для которых имена мемберов по сей день являются загадкой!

Итак, в связи с тем, что айдолы пришлись по душе многим зарубежным зрителям, увидевшим корейцев впервые, у нетизенов возникло много вопросов а ля «А как зовут того самого парня в белом костюме и с черными волосами?». Мы отобрали несколько забавных новых «прозвищ», появившихся у членов группы, давайте же познакомимся с ними поближе…

«Пацан в оранжевом костюме»

Так юзеры сети окрестили Джина (Jin). Да и здесь совсем не поспоришь. Он и вправду был в наряде цвета яркого апельсина.

«Тот у которого весь оранжевый костюм в принтах»

Не удивляйтесь, это высказывание посвящено Джей-Хоупу (J-Hope).

Кстати, предлагаем вам угадать, кому были адресованы обращения ниже. Нам кажется, вы спрапитесь без особых хлопот.

«Такой… совсем молоденький и слащавенький», «Парень — голубой микрофон», «Секси ангел в белом с кудрявыми волосами», «Этот который там что-то черное с желтым в одежде и такой еще милый»

А под конец мы оставили самое сложное, на наш взгляд, определение. Оно может подойти, наверное каждому из BTS, но вы, конечно же, сразу подумаете о своем биасе…

«Этот О БОЖЕ САМЫЙ сексуальный, кто он?»