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Госдума приняла в III чтении закон о просветительской деятельности в образовании

Госдума приняла в III чтении закон о просветительской деятельности в образовании

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект о закреплении в законе «Об образовании в РФ» понятия «просветительская деятельность», сообщает ТАСС.

Законопроектом закрепляется понятие «просветительская деятельность» как осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, которая направлена на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции «в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов».

Согласно документу Правительство Российской Федерации получает полномочия по определению порядка и условий ведения просветительской деятельности и форм контроля за ней. Документ запрещает использование такой деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях. Уточняется также, что просветительскую деятельность осуществляют органы государственной власти и иные госорганы, а также органы местного самоуправления и уполномоченные ими организации.

Инициатива также обязывает высшие учебные заведения получать заключения Министерства просвещения Российской Федерации или Министерства науки и высшего образования Российской Федерации для подписания соглашений о международном сотрудничестве. Авторы законопроекта сообщали, что такие нововведения необходимы в целях недопущения «негативного иностранного вмешательства в образовательный процесс». При этом новые нормы не коснутся заключения соглашений об обучении иностранцев. Ко второму чтению профильный комитет уточнил, что для федеральных государственных образовательных организаций подобные заключения будут выдаваться теми органами, в ведении которых они находятся. Порядок получения заключений установит Правительство.

Документ также наделяет Минпросвещения России полномочиями определять круг организаций, которые будут заниматься методическим и научно-методическим обеспечением деятельности образовательных организаций. Ведомство утвердит порядок отбора таких организаций.

Новые нормы должны вступить в силу с 1 июня 2021 года. До 1 сентября 2022 года образовательные организации должны получить заключения на подписанные до вступления в силу закона соглашения о международном сотрудничестве от уполномоченных федеральных органов власти.

Общество

По материалам: edu.ru
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