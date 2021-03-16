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Группа "Ночные снайперы" выпустила сингл "Метео"

Группа "Ночные снайперы" выпустила сингл "Метео"
Участники российской рок-группы "Ночные снайперы" представили на всех цифровых площадках сингл "Метео".

"Любовь — это не краткосрочная эйфория, а затяжной полет в бесконечность", — написала об этой работе в инстаграме вокалистка группы Диана Арбенина.

состоялась в начале февраля этого года в Екатеринбурге, где давали концерт музыканты. Теперь же "Метео" стала доступна в Сети.

В комментариях слушатели поблагодарили группу за трек. "Прекрасная песня", "Метео" очень нежно звучит и вся соткана из любви. Счастья вам", — написали пользователи.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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