ГВЭ, ОГЭ и ЕГЭ – как сдавать в 2021?

Анастасия Иванова

17 марта в 15:00 по московскому времени на федеральном портале «Российское образование» в прямой эфир выйдет очередной выпуск еженедельной онлайн-программы «Образовательная среда». Тема этого выпуска: «ГВЭ, ОГЭ и ЕГЭ. Разбираемся с особенностями этого года».

Как готовиться школьникам к экзаменам в этом году? Будет ли итоговая проверка знаний отличаться от итоговой аттестации прошлых лет? И что означают перемены в структуре КИМов?

Об этом пойдет разговор во время эфира «Образовательной среды».

Эксперты программы:

– Оксана Решентникова, директор Федерального института педагогических измерений;

– Нино Бугулова, исполняющая обязанности начальника Управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора.

Модератор дискуссии – Александр Милкус, заведующий Лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ «Высшая школа экономики», обозреватель ИД «Комсомольская правда».

Трансляция онлайн-программы будет доступна на площадке федерального портала «Российское образование» и в официальной группе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».

«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Она выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.

Проект инициирован федеральным порталом «Российское образование».

Следите за тематикой программ в наших анонсах.