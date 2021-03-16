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И в офис будет ходить? Моргенштерн устроился на работу в банк

И в офис будет ходить? Моргенштерн устроился на работу в банк

У рэпера появилось официальное место работы.

Последние годы банки привлекают к себе популярных исполнителей, чтобы повышать спрос на свои услуги. По такому пути решил пойти и «Альфа-банк», взяв на работу Моргенштерна. Правда, он стал не рекламным лицом компании, а директором по работе с молодежью.


Как сообщает РБК, для Алишера придумали эту должность – раньше такой не было.

Руководство «Альфа-банка» рассчитывает на то, что Алишер будет посещать офис, как и другие сотрудники, со стабильным графиком.

«Алишер настроен на серьезную работу и обещал, что нам не придется за него краснеть. Моргенштерн будет ходить в офис, как и все, участвовать в планерках и отчитываться за результаты»,

– рассказали в банке.

При этом неизвестно, сколько будет зарабатывать Моргенштерн, и как долго продержится с такими условиями работы. У рэпера даже есть цель – ему необходимо привлечь 100 тысяч новых клиентов. Видимо, расчет на его поклонников.

Напомним, что дела у Моргенштерна в последнее время идут не слишком хорошо. Например, его ресторан Kaif, который рэпер открыл не так давно, не приносит большой прибыли.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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