Искусство в авангарде: в Бурятии открылось современное арт-пространство

Влада Некрасова

Еще в ноябре прошлого глава Бурятии Алексей Цыденов подписал правительственное постановление об учреждении автономной некоммерческой организации «Центр развития культуры и современного искусства.

Не бояться удивлять

«Перед нами стояла задача дать возможность творческим людям обрести «дом», где они могли бы встречаться, самовыражаться, самореализовываться. Часто художникам не под силу самим арендовать помещения, теперь в этом центре каждый творческий человек сможет найти себе место. Этот центр предназначен не только для художников, но и для поэтов, музыкантов, скульпторов, для этого здесь есть необходимые пространства. Посещать, заниматься и делать выставки наши таланты будут на бесплатной основе», – прокомментировал глава республики.





Идея некой площадки для молодежных творческих проектов арт-пространства назрела в Бурятии давно. Место, где могли бы заниматься художники, артисты, танцоры, поэты. Из-за эпидемии коронавируса реализация проекта несколько затянулась, но сейчас проект воплотился в жизнь. В центре планируется проводить мастер-классы, просветительские лекции о культуре и искусстве. Одним из направлений центра будет сохранение бурятского языка, исследование и популяризация бурятской культуры и традиций, развитие современного бурятского искусства.

– Я рад, что открытие первого бурятского центра современного искусства состоялось. Я надеюсь, что здесь в дальнейшем будут происходить какие-то новаторские вещи, творческие эксперименты, коллаборация, не побоюсь этого слова, среди всех художников. Художники в самом широком смысле этого слова: это и хореографы, музыканты, дизайнеры и так далее. Наш центр называется «Залуу» – молодость. Молодость – не в физическом смысле, а молодость духа, идей, готовность ко всяческим творческим экспериментам, не бояться удивлять себя и других. У нас очень много учреждений культуры со своими задачами. Но этот центр должен быть авангардным, поисковым, – говорит руководитель проекта, режиссёр Олег Юмов.

Немного о том, что есть современное искусство. Под этим термином понимают совокупность художественных практик новейшего времени, направленных на поиск каких-то новых жанров, путей творческого самовыражения. Как правило, это развитие течений в искусстве, распространившихся в период после Второй Мировой войны – таких, как модернизм, авангардизм, абстракционизм, или попытки создать им альтернативу.

Неожиданные инсталяции

В Бурятии, как показали экспозиции на открытии центра «Залуу» и выставка «II – Сулдэ», имеется немало художников, творящих в таких жанрах. Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева отмечает, что в Бурятии все чаще стали открываться экспериментальные выставки, звучат новые имена талантливых творцов.





Так, на открытии центра «Залуу» демонстрировались многочисленные картины и скульптуры в абстракционистском стиле, современные танцы, пантомимы. Среди представленных там произведений художников можно упомянуть, например, инсталляцию Надежды Супониной и Юрия Цыдашиева «Священное озеро-II». Оно представляет собой схематичное изображение Байкала, выполненное из залитых эпоксидной смолой сигаретных окурков и покоящееся на трёх арматурах, торчащих из бетонного основания. Верхняя часть «озера» отломана, и подвешена отдельно на тросиках. Как пояснила Надежда Супонина, это произошло случайно, как повреждение скульптуры, но в итоге придало ей дополнительную художественность. В такой инсталляции зритель может увидеть, например, воззвание к проблеме загрязнения Байкала человеком, продуктами его техногенной деятельности.

На выставке «II – Сулдэ» выставлены работы 33 художников самого разного стиля. Экспонируются абстрактные картины, керамические изделия, видеоинсталляции, произведения из бумаги и войлока. Выставлены работы как начинающих, так и зрелых маститых авторов. Например, таких, как Юрий Невский с его картиной «Stop, a momento», представляющей сочетание классического сюжета о тайной вечери и дорожного знака «Въезд запрещён».

Как поясняет научный сотрудник музея имени Сампилова Пётр Гунов, современное искусство направлено прежде всего на психологическое воздействие на человека. «Абстрактные картины резонируют с душой зрителя. Нужно смотреть, вглядываться, чтоб понять посыл автора. Если сравнивать современное искусство с классическим, действительно, непрофессионал-обыватель может воспринять его как «мазню», которую нарисует каждый. Но если приглядеться, можно увидеть, что эти рисунки построены по всем композиционным правилам», – рассказывает Гунов.





– Искусство – один из способов познания окружающего мира, как и научного, бытового, или религиозного. Когда художник пишет картину – он не просто наносит краски на холст, а пытается выразить своё мироощущение. Если научный труд оставляет мало простора для интерпретаций, то в искусстве художник мог стремится сказать одно, а зритель увидеть совершенно другое. В картине могут увидеть смысл, который автор и не думал закладывать, у зрителя могут возникать разные чувства, – говорит Пётр Гунов.

По словам Надежды Абзаевой, одного из организаторов центра современного искусства, вещи в нашем мире необязательно должны нуждаться в объяснении, они могут быть ценны сами по себе. Необязательно человек должен переосмыслять их. Это к вопросу о том, как мы воспринимаем наш мир, всё ли подчинено только человеку. Любые вещи имеют право на собственную жизнь, на собственные смыслы.

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