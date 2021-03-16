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Исторические места на Луне и лунные артефакты внесены в единый реестр

Лунный реестр предоставляет обзоры каждой миссии, которая повлияла на Луну, включая подробности об объектах, связанных с этими миссиями, которые остаются на лунной поверхности – от памятных медальонов и флагов до вездеходов и научных экспериментов, сообщила организация.

Организация рассматривает реестр как динамически незавершенную работу, ищущую «краудсорсинговой помощи» для исправления любых ошибок, предоставления технических деталей, обмена личными историями и предоставления информации о будущих миссиях.

Веб-платформа была разработана известным креативным директором Берни Хогья, который также создал логотип организации в 2017 году.

«Лунный реестр для всех» изначально задуман как образовательный и информационный инструмент, но он также предоставляет широкий спектр услуг для историков, инженеров и археологов.

Сообщение Исторические места на Луне и лунные артефакты внесены в единый реестр появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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