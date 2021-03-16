Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Италия и Франция заявили о готовности возобновить вакцинацию AstraZeneca

Италия и Франция заявили о готовности возобновить вакцинацию AstraZeneca

Италия и Франция заявили о готовности возобновить вакцинацию AstraZenecaФото: Pascal Rossignol / Reuters

Власти Италии и Франции заявили о готовности возобновить в прививочных кампаниях своих стран применение вакцины от коронавирусной инфекции, которая была создана британско-шведской компанией AstraZeneca. Об этом сообщается на сайте итальянского правительства.

Премьер-министр Италии Марио Драги провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили приостановку применения препарата фирмы AstraZeneca в некоторых европейских странах. «Это временная мера предосторожности, которая продлится до четверга, 18 марта, до завершения анализа Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA)», — говорится в сообщении.

В случае если EMA вынесет положительный вердикт о препарате, Италия и Франция готовы «незамедлительно вернуться к его использованию».

В 20 европейских стран решили запретить использование вакцины AstraZeneca. Частично или полностью остановили вакцинацию власти Австрии, Болгарии, Германии, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Румынии, Словении, Франции и Эстонии. Причиной стало возникновение у привившихся тромбоза.

При этом в компании заявляли о безопасности вакцины. В AstraZeneca объясняли, что детальное изучение состояния здоровья более 17 миллионов человек, вакцинированных в ЕС и Великобритании препаратом от коронавируса, показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Прокусила руку до крови: посетительница без маски напала на полицейских в херсонском банке
Прокусила руку до крови: посетительница без маски напала
Эксперт предрек рост "серого" рынка при установке российского ПО на Apple
Эксперт предрек рост "серого" рынка при установке российского ПО на
Искусство в авангарде: в Бурятии открылось современное арт-пространство
Искусство в авангарде: в Бурятии открылось современное
К 2050 году люди перестанут заниматься сексом
К 2050 году люди перестанут заниматься сексом
Уровень тестостерона оказывает значительное влияние на щедрость мужчин
Уровень тестостерона оказывает значительное влияние на щедрость мужчин
В США обеспокоены наличием у России передовых систем вооружений
В США обеспокоены наличием у России передовых систем вооружений
Бывшую жену скончавшегося солиста «Иванушек» Олега Яковлева Александру Куцевол положили в психлечебницу
Бывшую жену скончавшегося солиста «Иванушек» Олега Яковлева
Бразилия опровергла попытку США отговорить ее от покупки «Спутника V»
Бразилия опровергла попытку США отговорить ее от покупки «Спутника V»
Разведка США предрекла продолжение «вмешательства» России в американские выборы
Разведка США предрекла продолжение «вмешательства» России в
Италия и Франция заявили о готовности возобновить вакцинацию AstraZeneca
Италия и Франция заявили о готовности возобновить вакцинацию
Эксперты рассказали о главных страхах российских вкладчиков
Эксперты рассказали о главных страхах российских вкладчиков
Компенсацию от Норникеля потратят на экологические проекты в Сибири
Компенсацию от Норникеля потратят на экологические проекты в Сибири

Топ на сегодня

Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
В России от коронавируса привились 3,5 миллиона человек
В России от коронавируса привились 3,5 миллиона человек
В ВОЗ объяснили приостановку вакцинации препаратом AstraZeneca
В ВОЗ объяснили приостановку вакцинации препаратом AstraZeneca
Число вылечившихся от COVID-19 россиян достигло 4 миллионов
Число вылечившихся от COVID-19 россиян достигло 4 миллионов
Премьер-министр Грузии Гарибашвили посетит Брюссель с официальным визитом
Премьер-министр Грузии Гарибашвили посетит Брюссель с официальным

Еще по теме

Испания прекратит вакцинацию препаратом AstraZeneca
Франция и Италия остановили вакцинацию препаратом AstraZeneca
ЕС оставил вакцинацию AstraZeneca на откуп властям
В ВОЗ объяснили приостановку вакцинации препаратом AstraZeneca