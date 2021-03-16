"Известия": россиян предупредили о риске роста цен на пшеницу и овощи
Сегодня, 17:40 Алексей Вольцев
Цены на пшеницу, картофель и другие овощи могут вырасти из-за повышения утилизационного сбора на сельскохозяйственную технику. Об этом "Известиям" рассказали опрошенные эксперты.
"Например, по новым правилам утильсбор для мощных тракторов увеличится примерно с 800 тысяч рублей до трех миллионов (10–15% от цены самого трактора)", — отметил председатель правления ассоциации "Асход" Александр Алтынов.
По его словам, в результате этого пшеница, картофель и другие овощи подорожают на 1,5 процента.
Гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков Дмитрий Рылько, в свою очередь, оценил рост себестоимости продукции в два-три процента.
По материалам: ria.ru