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"Известия": россиян предупредили о риске роста цен на пшеницу и овощи

"Известия": россиян предупредили о риске роста цен на пшеницу и овощи
Цены на пшеницу, картофель и другие овощи могут вырасти из-за повышения утилизационного сбора на сельскохозяйственную технику. Об этом "Известиям" рассказали опрошенные эксперты.

"Например, по новым правилам утильсбор для мощных тракторов увеличится примерно с 800 тысяч рублей до трех миллионов (10–15% от цены самого трактора)", — отметил председатель правления ассоциации "Асход" Александр Алтынов.

По его словам, в результате этого пшеница, картофель и другие овощи подорожают на 1,5 процента.


Гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков Дмитрий Рылько, в свою очередь, оценил рост себестоимости продукции в два-три процента.

Экономика

По материалам: ria.ru
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