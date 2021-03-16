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Известны подробности дела участницы шоу «Пацанки» с мефедроном

Известны подробности дела участницы шоу «Пацанки» с мефедроном

Вчера стало известно, что звезду телешоу «Пацанки» задержали правоохранительные органы. Диана Субботина попалась в Москве с мефедроном. Сегодня ее подруга Зарина Голубцова, которая была с ней в тот вечер, поделилась подробностями задержания.


Накануне сотрудники ГИБДД на улице Казакова остановили подозрительный автомобиль, в котором были участницы «Пацанки» Диана Субботина и Зарина Голубцова. Девушки вели себя крайне странно, правоохранительным органам пришлось провести осмотр. В результате, в бюстгальтере и под шапкой у Дианы Субботиной обнаружили полиэтиленовый пакет. В нем было запрещенное вещество, а именно мефедрон. Сейчас девушка под подпиской о невыезде. Завели уголовное дело.

Однако у Зарины Голубцовой запрещенных веществ не обнаружено, поэтому она не задержана. Девушка сейчас находится на работе.

«Я нахожусь в адекватном состоянии. Меня досмотрели, опросили и отпустили. То, что возит с собой Диана в нижнем белье и карманах, меня абсолютно не интересует. Поэтому я прохожу, как свидетель. Я сейчас нахожусь в офисе, работаю, у меня все хорошо», — заявила Зарина.

[media=https://www.instagram.com/p/CL_rfcdgKF1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
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По материалам: popcake.tv
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