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«Я хохочу»: Резникова рассмешило намерение России судиться из-за воды для Крыма

«Я хохочу»: Резникова рассмешило намерение России судиться из-за воды для Крыма

В правительстве Украины не рассматривают всерьез угрозы России подать международные иски относительно приостановки водоснабжения Крыма через Северо-Крымский канал. Об этом заявил вице-премьер-министр-министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, позиция Украины в вопросе водоснабжения Крыма остается неизменной — вода в Крым и в Севастополь с материковой части свободной Украины будет поставляться обязательно после полной деоккупации полуострова.

«Согласно Женевской конвенции, написанной много десятилетий назад, оккупант несет ответственность за мирное гражданское население на территории, которую он оккупировал. По всем вопросам, включая водообеспечение, они (Россия. — Авт.) отвечают перед мирным населением по нормам международного права», — заявил Резников в комментарии Укринформу.

Примечательно, что по словам «главы Госсовета» Крыма Сергея Константинова, иски к Украине вначале будут поданы в российские суды, а после получения их вердикта — уже в международные.

Напомним, ранее российский ученый-гидрогеолог Юрий Медовар спрогнозировал, что проблема нехватки пресной воды в оккупированном Россией Крыму будет усугубляться и оценил, когда будет достигнуто «дно».

К тому же в январе 2021 года Европейский суд по правам человека, принявший материалы по делу об агрессии России в оккупированном Крыму и начавший рассматривать дело по существу, признал, что Россия получила фактический контроль над полуостровом не позже 27 февраля 2014 года.

Украина

По материалам: fakty.ua
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