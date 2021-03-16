Ярмарки выходного дня в Москве откроются 2 апреля

Вадим Карасев

В Москве со 2 апреля снова начнут работать ярмарки выходного дня. Уже стартовал прием заявок на участие в этом мероприятии — они будут приниматься до 19 марта, сообщили в понедельник на портале мэра и правительства города.

"Ярмарки выходного дня вновь откроются 2 апреля. В этом году их первая сессия продлится до 27 июня. На портале mos.ru уже стартовала заявочная кампания для участников", — говорится в сообщении.

Поучаствовать в ярмарке смогут фермеры, владельцы личных хозяйств, индивидуальные предприниматели и юридические лица. В этом сезоне на столичных площадках распределят 1 526 торговых мест по 65 адресам в каждом округе города.

Торговые ряды будут работать с апреля по декабрь по пятницам, субботам и воскресеньям. На них разрешено продавать сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары отечественного производства и производства стран — членов Евразийского экономического союза.

Адреса ярмарок выходного дня можно посмотреть на портале открытых данных и на сайте проекта "Наш город".