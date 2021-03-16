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Эффективность российской вакцины оценили в Швеции

Эффективность российской вакцины оценили в ШвецииФото: Globallookpress.com

Швеция заинтересована в поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и может получить первую партию уже к лету. Об этом заявил координатор по вопросам вакцинации Ричард Бергстрём, его слова приводит газета Aftonbladet.

Бергстрём также оценил высокую эффективность российского препарата, назвав результаты клинических испытаний многообещающими. Он сообщил, что уже обсуждал условия поставки и стоимость вакцины «Спутник V» с ее разработчиками. По словам чиновника, пока непонятно, будет ли подобное соглашение заключено на уровне ЕС или правительствами отдельных стран.

Бергстрём уточнил, что Швеция может получить 200 тысяч доз уже к июню. Координатор допустил, что препарат может достаться тем, кто будет прививаться в последнюю очередь.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что правительства стран ЕС рассматривают возможность начала переговоров с разработчиками российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Отмечается, что для запуска процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС. Более того, по информации собеседника агентства, Италия изучает возможность изготовления «Спутник V» на заводе компании ReiThera, где находится крупнейший в стране биореактор для производства вакцин.

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.

В мире

По материалам: lenta.ru
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