Эксперт предрек рост "серого" рынка при установке российского ПО на Apple

Алексей Вольцев

Возможность первоначального выбора при установке софта при запуске устройства Apple может привести к росту стоимости продукции компании в России, что приведет к увеличению "серого" рынка устройств, заявил РИА Новости советник президента Центра стратегических разработок Алексей Рябов.

Ранее во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на источник сообщила, что американская компания Apple согласовала с Минцифры РФ установку российских приложений на устройствах при их активации. По словам источника издания, при первом включении устройства Apple, купленного в России, пользователь увидит диалоговое окно, где ему по умолчанию будет предложено установить приложения из утвержденного правительством списка. При этом от установки можно будет отказаться, убрав галочки напротив тех или иных приложений.