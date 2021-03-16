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Эксперт предрек рост "серого" рынка при установке российского ПО на Apple

Эксперт предрек рост "серого" рынка при установке российского ПО на Apple
Возможность первоначального выбора при установке софта при запуске устройства Apple может привести к росту стоимости продукции компании в России, что приведет к увеличению "серого" рынка устройств, заявил РИА Новости советник президента Центра стратегических разработок Алексей Рябов.

Ранее во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на источник сообщила, что американская компания Apple согласовала с Минцифры РФ установку российских приложений на устройствах при их активации. По словам источника издания, при первом включении устройства Apple, купленного в России, пользователь увидит диалоговое окно, где ему по умолчанию будет предложено установить приложения из утвержденного правительством списка. При этом от установки можно будет отказаться, убрав галочки напротив тех или иных приложений.

Экономика

По материалам: ria.ru
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